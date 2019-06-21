|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 04 Июля, 10:55 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приамурье скоростным интернетом обеспечат 825 социально-значимых объектов
Обеспечение оказания услуг скоростного доступа к сети Интернет для социально значимых объектов планируется реализовать с использованием следующих технологий:
- посредством создания сети сотовой связи для подключения на скорости до 10 Мбит/с;
- посредством волоконно-оптических линий связи (далее - ВОЛС) со скоростью доступа не менее 10 Мбит/с;
- посредством спутниковых линий связи со скоростью доступа не менее 1 Мбит/с (для социально значимых объектов, расположенных на расстоянии более 80 км от ближайшей точки подключения ВОЛС).
При подключении населенных пунктов, помимо прокладки магистральной ВОЛС и установки узла доступа, планируется проведение ВОЛС до всех социально-значимых объектов, расположенных в населенном пункте. Емкость узла доступа должна обеспечивать подключение домохозяйств на скорости не менее 10 Мбит/с и подключение не менее 40% юридических лиц.
В настоящее время в Амурской области утверждён региональный проект «Информационная инфраструктура», заинтересованными органами власти области сформирован перечень социально значимых учреждений для подключения к скоростному Интернету. Подключение всех 825 объектов, вошедших в перечень, пройдет в период с 2019 по 2021 год, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В Приамурье скоростным интернетом обеспечат 825 социально-значимых объектов
- Бизнесмены из Японии лично ознакомились с производством продукции из сои, которую они закупают на амурском заводе
- В Благовещенске открыли новый скейт-парк для любителей экстремальных видов спорта
- Приамурье завлекает китайский инвесторов
- Как будет развиваться столица Приамурья сможет увидеть любой желающий
- В Приамурье открывается новая фермерская ярмарка
- Начинается доставка основного оборудования для третьей технологической линии Амурского ГПЗ
- По Амуру запускают прогулочные рейсы до строящегося международного моста
- Перерабатывающая способность станции Тында увеличится в 2,5 раза
- Кальмар попал под "Приморскую рыбу"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.