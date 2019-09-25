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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 04 Октября, 14:55 |
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Компания Яндекс заходит в Приморье по всем направлениям
Дальневосточный IT форум начал свою работу на площадке ДВФУ на острове Русский в пятницу, 4 октября. Первые результаты мероприятия – два соглашения о внедрении новых информационных технологий в социальную сферу Приморья, подписанные краевой Администрацией.
В мероприятии принимают участие представители органов власти регионов Дальнего Востока и высокотехнологичного бизнеса, разработчиков и авторов прорывных IT-проектов.
От имени губернатора Приморского края Олега Кожемяко гостей форума поприветствовал его заместитель Сергей Максимчук.
«Процесс цифровизации является локомотивом роста для всех сфер жизни общества и экономики: транспорта, строительства, ЖКХ, образования, здравоохранения. Центрами концентрации новых технологий станут умные города. Искусственный интеллект, большие данные, блокчейн, дополненная реальность переходят из сферы фундаментальных исследований в набор практических инструментов, которые повышают производительность труда, качество управления государством и бизнесом, экономический рост и, в конечном счете, уровень жизни людей», – подчеркнул он.
В своем приветственном слове глава Приморья отметил, что одна из задач форума – сделать так, чтобы передовые технологические решения пришли в повседневную жизнь приморцев максимально благоприятно и безопасно.
«Каждый раз, когда мы говорим о создании условий для внедрения новых технологий, мы помним, что важнейшим фактором процесса остается человеческий потенциал. Уверен, что в ходе дискуссий вы выработаете новые инициативы и подходы, которые станут полезным вкладом в цифровую трансформацию Дальнего Востока и России. Желаю эффективной работы, содержательных дискуссий и свежих идей», – зачитал Сергей Максимчук.
Во время церемонии открытия были подписаны два соглашения между администрацией Приморского края, компанией Яндекс и АО «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры имени академика В.С. Семенихина.
Соглашение с компанией Яндекс подразумевает использование ее информационных технологий в таких сферах как транспорт, образование, туризм и культура. В частности, предполагается развитие образовательного проекта «Яндекс.Лицей», «Социальное такси» – специализированного такси для маломобильных граждан, а также размещение информации о приморских объектах, имеющих привлекательность для туристов, на площадках компании Яндекс.
С научно-исследовательским институтом Администрация Приморья договорилась о сотрудничестве в создании образовательных программ по внедрению современных информационных технологий, и рассмотрит возможность реализации инвестиционных проектов в рамках национального проекта «Цифровая экономика».
Продолжилось мероприятие пленарной дискуссией «Цифровое пространство регионов. Центр цифрового развития на острове Русский».
Напомним, что в этом году на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета параллельно состоятся сразу два мероприятия: Русский MeetUp-2019 и Дальневосточный цифровой форум, организатором которого выступила Администрация Приморского края.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
Журнал "Дальневосточный капитал".
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