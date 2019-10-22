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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 04 Декабря, 10:12 |
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Амурский предприниматель признан лучшим молодым инноватором в России
Проект команды Ивана "IT-платформа АБВ для управления бизнесом" занял первое место в номинации "Коммерциализация проекта" в финале Всероссийского конкурса "Ты - инноватор", который проходил в городе Калуга.
Проект направлен на создание цифровых копий бизнеса для более эффективного управления на основе данных и технологии визуально-ориентированной автоматизации. С помощью этой технологии Команда «АБВ» может автоматизировать рутинные процессы, которые, по мнению клиентов, автоматизировать невозможно. Иван Шумилов со своей командой сделали рентабельным внедрением для малого и среднего бизнеса. На время поездки к Ивану уже обратилось 8 инвесторов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Проект, разработанный амурчанами, оказался в числе лучших в программе "Старт-1" от Фонда содействия инновациям. После необходимых доработок в январе «ИТ-платформа АБВ» сможет претендовать на инвестиции в 7 миллионов рублей для опытного тестирования проекта, а также реализации публичной и коммерческой версии в жизнь.
Кроме этого, проект для ОАО "РЖД" под названием "По пути" получил 2 инвестиционные предложения на сумму почти 22 миллиона рублей. На сегодняшний день проговариваются основные условия сделки с двумя заинтересованными сторонами - РЖД и инвесторами.
Иван Шумилов прошел отбор Всероссийского конкурса "Лидеры рунета" и приглашен спикером на площадку самого крупного IT-форума России RIW.
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