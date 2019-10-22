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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Конкурс на строительство и реконструкцию аэропорта Благовещенска объявили среди инвесторов
По его условиям победивший инвестор построит новый международный терминал, проведет реконструкцию грузового комплекса и привокзальной площади с расширением парковочной зоны. Улучшения коснутся и действующего терминала внутренних авиалиний.
«Проблема аэропорта остро стояла на протяжении последних лет. За последние годы объемы авиаперевозок и пассажиропоток через Благовещенск значительно выросли. Соглашение, которое мы заключим на 30 лет, увеличит пропускную способность международного терминала аэропорта в 3,7 раз, с 80 до 300 пассажиров в час. По планам к 2022 году инвестор закончит строительство и реконструкцию объектов аэропорта», - отметил глава региона Василий Орлов.
Объем инвестиций составит не менее 2,8 млрд рублей. Но при этом как рассказал директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов рассматриваются разные варианты поддержки инвестора. Они помогут снизить налоговые затраты и вложить больше средств в развитие аэропорта. Также компании ВЭБ.РФ и ФРДВ готовы предоставить кредитные средства будущему инвестору проекта. Соглашение об этом было подписано ранее на Восточном экономическом форуме, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Напомним, что контроль за инфраструктурой остается за регионом. После окончания действия концессионного соглашения аэропорт остается в собственности Приамурья. К тому времени инвестор поможет привлечь новые авиакомпании и маршруты, проведет улучшения объектов аэропорта.
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