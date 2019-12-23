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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 06 Февраля, 15:13 |
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47 человек вернулись в Благовещенск по транспортному коридору пунктов пропуска Благовещенск-Хэйхэ
По результатам двойного тепловизионного контроля, у одного россиянина предположительно зафиксированы признаки респираторного заболевания. В настоящее время он госпитализирован и проходит необходимую диагностику, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
По взаимным договоренностям с китайской стороной по отдельному коридору через пункт пропуска Благовещенск из России в Китай смогли выехать 32 гражданина КНР.
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что всем россиянам, вернувшимся из Китая, в ближайшее время предстоит двухнедельный домашний карантин. Работодатели в таком случае должны предоставить своим сотрудникам официальный больничный отпуск.
Что касается прибывших граждан КНР, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, на данный момент они изолированы на срок до 14 дней в специально оборудованный медицинский пункт.
О решении открыть следующий транспортный коридор через пункты пропуска Благовещенск-Хэйхэ будет сообщено дополнительно после согласования с китайской стороной не менее, чем за 24 часа.
Это уже четвертый временный транспортный коридор, организованный через пункты пропуска Благовещенск-Хэйхэ для возвращения наших граждан. С 28 января по нему в Россию прибыло почти 500 россиян.
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