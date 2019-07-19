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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 06 Августа, 13:40 |
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﻿Управление Роспотребнадзора по Амурской области рекомендует использовать только бутилированную или кипяченую воду
По результатам лабораторных исследований не соответствуют микробиологическим показателям 2,4% проб, взятых из систем централизованного водоснабжения (1,5% за аналогичный период прошлого года). По санитарно-химическим показателям удельный вес нестандартных проб не превышает среднемноголетний, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
57% проб, взятых из источников децентрализованного водоснабжения, не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, по санитарно-химическим показателям не соответствует 42,9% проб.
Как отмечает Роспотребнадзор области, водозаборы г. Благовещенска «Северный», «Амурский» и очистные канализационные сооружения работают в штатном режиме. Показатели безопасности питьевой воды соответствуют среднемноголетним.
В целях профилактики инфекций на водозаборах Благовещенска продолжается дополнительная водоподготовка и гиперхлорирование.
По результатам мониторинга качество централизованного водоснабжения в Благовещенске соответствует требовании безопасности по микробиологическим показателям. 4,2% проб не соответствует по санитарно-химическим требованиям.
В случае подтопления скважин и колодцев использование воды возможно только после прохождения паводка и проведения обеззараживания воды.
По данным федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, по состоянию на 5 августа эпидемиологическая ситуация на подтопленных территориях и в целом по области стабильная.
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