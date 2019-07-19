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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 06 Августа, 13:40 |
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Отменена комиссия за перевод пожертвований от физлиц для пострадавших от паводка
Губернатор области Василий Орлов обратился к ПАО Сбербанк с предложением об отмене комиссии с физических лиц при перечислении добровольных пожертвований для оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Амурской области.
Руководством ПАО Сбербанк принято положительное решение по данному вопросу. Физические лица, которые через счёт оказывают пожертвования для пострадавших от паводка, освобождены от уплаты комиссии, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
На сегодняшний день на счёт поступило 128 тысяч рублей.
Напомним, финансовую помощь можно оказать по реквизитам:
Получатель: минфин АО (ГКУ «Амурский центр ГЗ и ПБ», л/с 05928238861)
ИНН 2801102671
КПП 280101001
БИК 041012001
Банк Отделение Благовещенск
Счет 40302810600004000001
ОКТМО 10701000
КБК 000 0000 0000000 000 000
Назначение платежа: Добровольные пожертвования для оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Амурской области в июле 2019 года.
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