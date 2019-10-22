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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 07 Ноября, 00:44 |
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В Амурской области появятся новые туристические маршруты
Проект «Маршруты Приамурья» направлен на развитие детского и молодежного внутреннего туризма в Амурской области.
Участники проекта будут ходить в походы, во время которых подготовят подробные фото- и видеоматериалы для дальнейшего продвижения туристических направлений. Предполагается проведение водных и пешеходных походов разной сложности, рассчитанных на различные возрастные группы и степень подготовки участников.
В конце проекта будет проведена конференция школьников и молодежи «Развитие экологического туризма в Амурской области», в рамках которой будет организована стендовая фотовыставка и презентация печатного путеводителя «Маршруты Приамурья». Его передадут в образовательные учреждения области, туристические фирмы, а также в районные библиотеки и разместят в интернете.
Авторами этого проекта выступило некоммерческое партнёрство "Туристы Амура". Реализовывать его начнут летом 2020 года. "Маршруты Приамурья" вошли в число проектов-победителей второго конкурса Фонда Президентских грантов. На его реализацию инициаторы проекта получили почти 1,5 миллиона рублей грантовой поддержки. Общая стоимость проекта - более 2,5 миллионов рублей.
Во втором конкурсе Президентских грантов 2019 года победу одержали 14 проектов амурчан. Их тематика разная: реабилитация онкобольных, вовлечение «трудных» подростков в культурно-досуговую деятельность, помощь безнадзорным животным, популяризация традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера, поддержка НКО. На их реализацию авторы проектов могут получить от 500000 до 3000000 рублей.
В общей сложности некоммерческие организации региона получили на реализацию проектов почти 20 миллионов рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Реализация проектов-победителей продлится до конца 2020 года. Уже стартовал прием заявок на первый конкурс 2020 года. Подать заявку можно до 25 ноября 2019 года на сайте президентскиегранты.рф.
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