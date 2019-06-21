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Максим Акимов: БАМ - это живой организм, который работает на экономику страны
С утра на станции Тында состоялась символическая встреча эстафетных поездов, прибывших из Иркутска и Хабаровска. Они доставили в столицу БАМа на праздничные мероприятия ветеранов-строителей магистрали и почетных гостей. В пути следования поезда делали остановки на наиболее значимых станциях, где проходили митинги и концерты в честь 45-летия БАМа.
На привокзальной площади Тынды состоялся торжественный митинг. В нем приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, помощник Президента РФ Игорь Левитин, генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, губернатор Амурской области Василий Орлов, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, бывший министр путей сообщения и первый президент ОАО «РЖД» Геннадий Фадеев, ветераны - строители БАМа, нынешние работники магистрали, жители Тынды.
Выступая перед собравшимся, Игорь Левитин напомнил, что было время, когда необходимость строительства БАМа ставилась под сомнение.
- Сегодня мы видим: Транссиба и БАМа уже не хватает, поэтому было принято правильное решение. Хочу поздравить вас с 45-летием с начала строительства магистрали. Работа, которую вы делали, достойна уважения, - сказал Игорь Левитин.
Слова благодарности ветеранам, тем, кто живет и трудится на БАМе, выразил и Олег Белозёров.
- Мы всегда будем чтить и помнить ваш подвиг. Хочу сказать, что у БАМа - светлое будущее. Уже приняты важные решения о том, что нам нужно дальше развиваться, строить инфраструктуру - не только железнодорожную, но и социальную, - сказал глава ОАО «РЖД».
Мероприятия продолжились торжественным собранием в Драматическом театре города Тында.
От имени Правительства РФ железнодорожников и строителей БАМа поприветствовал Максим Акимов.
- 45 лет назад миллионам кубометров скальных пород, тысячам километров вечной мерзлоты, тайге, морозу, непроходимым болотам был брошен вызов - было принято решение о реализации беспрецедентного транспортного проекта не только в истории страны, но и человечества, - сказал Максим Акимов.
По его словам, благодаря самоотверженному труду и инженерному таланту бамовцев, всего через 10 лет было открыто сквозное движение по Байкало-Амурской магистрали.
- БАМ - это живой организм, который работает на экономику страны, решает важные народно-хозяйственные задачи и, самое главное, развивается. Нам предстоит увеличить провозную способность БАМа и Транссиба. В решении этой задачи мы будем опираться на накопленные знания и на огромный пример мужества, таланта, упорства и воли, которые вы показали, - сказал Максим Акимов.
В ходе собрания лучшим работникам магистрали вручены награды министерства транспорта, ОАО «РЖД», губернаторов Амурской и Иркутской областей, глав Республики Бурятия и Хабаровского края.
Праздничные мероприятия в Тынде пройдут по всему городу. Запланированы спортивный праздник на стадионе «БАМ», шествие оркестров международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». В завершении дня на площади 25-летия БАМа состоится гала-концерт для жителей города.
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