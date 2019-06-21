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Четверг| 11 Июля, 08:28 |
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Пассажиропоток аэропорта Благовещенск по итогам полугодия вырос на 29%
Общий пассажиропоток аэропорта по сравнению с аналогичным периодом увеличился на 29% и составил 239 тыс. пассажиров, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
На внутренних авиалиниях обслужено 202 649 пассажиров - увеличение на 33% в сравнении с 6 месяцами 2018 года.
На международных линиях пассажиропоток увеличился на 9 %, аэропортом обслужено 36 351 пассажир. Прирост пассажиропотока обеспечен на международных направлениях отдыхом российских туристов в странах Юго-Восточной Азии. По-прежнему самыми популярными остаются Пхукет, Утапао, Бангкок (Таиланд) и НяЧанг (Вьетнам).
Общее количество взлетов-посадок составило 1 310 взлетно-посадочных операций.
"Авиакомпания «Сибирь» на летний период ввела прямые полеты из Благовещенска в московский аэропорт Домодедово на узкофюзеляжных пассажирских самолетах Airbus A321neo с компоновкой 203 посадочных места. В мае было совершено 14 прямых рейсов до Москвы, в июне - 22 рейса. В целом перевезено 13 796 пассажиров. В настоящее время совместно с дочерней авиакомпанией «Глобус» ежедневно совершаются полеты до Новосибирска. По итогам летней навигации перевозчик рассмотрит частоту прямых полетов в зимний период", - рассказал генеральный директор аэропорта Валерий Шлегель.
Объемы обработанных аэропортом грузов и почты за 6 месяцев 2019 года составили 1 595,5 тонн, увеличение составило 21,6% по отношению к аналогичному показателю 2018 года.
В настоящее время на маршруте Москва-Благовещенск-Москва рейсы выполняют авиакомпании «Северный ветер»/«Икар», «Сибирь» и авиакомпания «Уральские авиалинии» с промежуточной посадкой в Екатеринбурге. Общее количество рейсов в указанном направлении за шесть месяцев - 399, перевезено 99 324 пассажира, что на 41,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как отметил руководитель воздушной гавани, руководством аэропорта будет продолжена работа по развитию маршрутов, привлечению авиаперевозчиков и развитию технологий обслуживания пассажиров и воздушных судов.
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