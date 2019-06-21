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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 10 Июля, 18:41 |
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Жители и гости Владивостока "собирают" клубнику и огурцы в центре города
Традиционная продовольственная ярмарка пройдет на центральной площади Владивостока
Жители и гости дальневосточной столицы в предстоящие выходные, 13 и 14 июля смогут приобрести экологически чистую продукцию по сниженным ценам напрямую от производителя, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
Как сообщили в краевом департаменте лицензирования и торговли, в широком ассортименте на ярмарке представлена продукция приморских производителей – хлеб и хлебобулочные изделия, молочная продукция, мясные и колбасные изделия, рыба мороженая и рыбопродукция, яйцо куриное, дикоросы, продукция пчеловодства. В июле на прилавках также можно найти свежие ягоды и фрукты, зелень и овощи.
Наиболее популярные сорта рыбы покупатели могут приобрести по следующим ценам (за 1 кг): горбуша – от 125 до 250 рублей, кальмар (тушка) – от 80 до 160 рублей, камбала – от 70 до 220 рублей, навага – от 65 до 156 рублей, минтай – от 50 до 156 рублей, сельдь – от 55 до 90 рублей.
«Огурцы свежие – от 55 рублей, морковь – от 60 рублей, лук – от 45 рублей, капуста – от 15 рублей, свекла – от 45 рублей, картофель прошлогодний – от 20 рублей и от 50 рублей – новый урожай», – добавили в ведомстве.
В администрации Владивостока уточнили, что в июле ярмарка будет работать каждые выходные: по субботам – с 9.00 до 18.00, по воскресеньям – с 9.00 до 17.00.
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