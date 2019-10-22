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Taiga Organica, угощавшая медом Путина и Си Цзиньпина, номинирована на "Звезду Дальнего Востока"

Татьяна Капустина, руководитель компании Taiga Organica из Амурской области, вместе с семьей занимается производством уникального дальневосточного меда

Достоинство продукции оценили Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время IV Восточного экономического форума в 2018 году. Компания участвует в номинации «Бизнес-действие» в рамках премии «Звезда Дальнего Востока».

Предприятие находится в Благовещенске, на нем трудится 10 высококлассных специалистов. Сегодня в линейке компании более 150 наименований различной продукции. В год Taiga Organica производит порядка 500-600 тонн меда. Почти 80% продукции идет на экспорт в Китай, на о.Тайвань, в Южную Корею. Сейчас идут переговоры о поставках меда в Японию.

«Мы запустили свое производство несколько лет назад, когда курс рубля начал падать и иностранцам стало выгодно покупать российскую продукцию. Тогда возникла идея заняться именно таким натуральным и полезным продуктом как мед, - рассказывает Татьяна Капустина. - Наш дальневосточный мед, действительно, уникален, он отличается по показателям, по химическим свойствам. Это продукт, который  люди ценят».

По словам руководителя компании, ценность продукции - в высококачественном сырье. При изготовлении крем-меда, также представленном в линейке, используются таежные ягоды, собранные на Дальнем Востоке: брусника, голубика, малина, черная смородина и другие – в этом главное отличие продукции Taiga Organica.

«Наш мед оценили два лидера – это наш Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Восточном экономическом форуме в 2018 году. Это событие поспособствовало распространению нашей продукции. Сейчас мы не гонимся за прибылью. Мы хотим сделать наш Амурский мед таким же известным брендом, как, например, Башкирский мед», - отмечает участница премии.

Сегодня компания также возрождает традиции пчеловодства. Вместе с Минсельхозом Амурской области обсуждается введение соответствующей специальности в средних и высших учебных заведениях региона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.

Кроме того, Taiga Organica собирается развивать франчайзинг, первая точка уже появилась в Благовещенске, на очереди – Воронеж. «Хотим сделать ставку на крупные торговые центры, аэропорты, затем запустим международный формат. Хотим таким образом развивать внутренний рынок, и чтобы о нашей дальневосточной продукции знали за рубежом», - подчеркивает Татьяна.

Жители и гости Москвы могли попробовать таежный мед на Дальневосточной ярмарке, которая открылась на Новом Арбате.

В номинации «Бизнес-действие» участвуют представители малого и среднего бизнеса, внесших наибольший вклад в развитие региона. «На Дальнем Востоке появляется все больше успешных, конкурентоспособных бизнесов, построенных на использовании уникальных природных преимуществ региона, выпускающих качественную и экологичную продукцию, востребованную не только в России, но и в Азии. Такие компании вносят важный вклад не только в увеличение объемов экспорта российских товаров, но и в глобальное продвижение Дальнего Востока», - отметили в пресс-службе Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ).

В пресс-службе также напомнили, что Фонд реализует программу «Доступный кредит для МСП», в рамках которой уже профинансировано более 800 проектов малого и среднего бизнеса в ДФО. Генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков входит в состав жюри премии «Звезда Дальнего Востока».

Ежегодная общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» проводится с 2017 года в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве». За это время лауреатами премии стали 48 человек – представители бизнеса, общественных организаций и медиа. Цель премии – показать Дальний Восток как «территорию роста» и национальный приоритет в развитии России.

Организаторами премии выступают Аппарат полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Москвы. Официальный партнер премии: «Колмар». Партнеры: АО «Хабаровский аэропорт», «Байкальская горная компания» (группа компаний USM), АО «ОГК», ГК «Доброфлот».

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Амурская область  taiga organica  Звезда Дальнего Востока 


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