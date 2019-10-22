|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 10 Декабря, 21:44 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Taiga Organica, угощавшая медом Путина и Си Цзиньпина, номинирована на "Звезду Дальнего Востока"
Достоинство продукции оценили Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время IV Восточного экономического форума в 2018 году. Компания участвует в номинации «Бизнес-действие» в рамках премии «Звезда Дальнего Востока».
Предприятие находится в Благовещенске, на нем трудится 10 высококлассных специалистов. Сегодня в линейке компании более 150 наименований различной продукции. В год Taiga Organica производит порядка 500-600 тонн меда. Почти 80% продукции идет на экспорт в Китай, на о.Тайвань, в Южную Корею. Сейчас идут переговоры о поставках меда в Японию.
«Мы запустили свое производство несколько лет назад, когда курс рубля начал падать и иностранцам стало выгодно покупать российскую продукцию. Тогда возникла идея заняться именно таким натуральным и полезным продуктом как мед, - рассказывает Татьяна Капустина. - Наш дальневосточный мед, действительно, уникален, он отличается по показателям, по химическим свойствам. Это продукт, который люди ценят».
По словам руководителя компании, ценность продукции - в высококачественном сырье. При изготовлении крем-меда, также представленном в линейке, используются таежные ягоды, собранные на Дальнем Востоке: брусника, голубика, малина, черная смородина и другие – в этом главное отличие продукции Taiga Organica.
«Наш мед оценили два лидера – это наш Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Восточном экономическом форуме в 2018 году. Это событие поспособствовало распространению нашей продукции. Сейчас мы не гонимся за прибылью. Мы хотим сделать наш Амурский мед таким же известным брендом, как, например, Башкирский мед», - отмечает участница премии.
Сегодня компания также возрождает традиции пчеловодства. Вместе с Минсельхозом Амурской области обсуждается введение соответствующей специальности в средних и высших учебных заведениях региона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Кроме того, Taiga Organica собирается развивать франчайзинг, первая точка уже появилась в Благовещенске, на очереди – Воронеж. «Хотим сделать ставку на крупные торговые центры, аэропорты, затем запустим международный формат. Хотим таким образом развивать внутренний рынок, и чтобы о нашей дальневосточной продукции знали за рубежом», - подчеркивает Татьяна.
Жители и гости Москвы могли попробовать таежный мед на Дальневосточной ярмарке, которая открылась на Новом Арбате.
В номинации «Бизнес-действие» участвуют представители малого и среднего бизнеса, внесших наибольший вклад в развитие региона. «На Дальнем Востоке появляется все больше успешных, конкурентоспособных бизнесов, построенных на использовании уникальных природных преимуществ региона, выпускающих качественную и экологичную продукцию, востребованную не только в России, но и в Азии. Такие компании вносят важный вклад не только в увеличение объемов экспорта российских товаров, но и в глобальное продвижение Дальнего Востока», - отметили в пресс-службе Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ).
В пресс-службе также напомнили, что Фонд реализует программу «Доступный кредит для МСП», в рамках которой уже профинансировано более 800 проектов малого и среднего бизнеса в ДФО. Генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков входит в состав жюри премии «Звезда Дальнего Востока».
Ежегодная общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» проводится с 2017 года в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве». За это время лауреатами премии стали 48 человек – представители бизнеса, общественных организаций и медиа. Цель премии – показать Дальний Восток как «территорию роста» и национальный приоритет в развитии России.
Организаторами премии выступают Аппарат полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Москвы. Официальный партнер премии: «Колмар». Партнеры: АО «Хабаровский аэропорт», «Байкальская горная компания» (группа компаний USM), АО «ОГК», ГК «Доброфлот».
- Taiga Organica, угощавшая медом Путина и Си Цзиньпина, номинирована на "Звезду Дальнего Востока"
- Крупный маслоэкстракционный завод создан в Благовещенске
- Конкурс на строительство и реконструкцию аэропорта Благовещенска объявили среди инвесторов
- Амурский предприниматель признан лучшим молодым инноватором в России
- Движение по понтонному мосту через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ откроют 4 декабря
- Дан старт поставкам российского газа в Китай по восточному маршруту
- Имущественный налог для малого и среднего бизнеса в 2020 году останется минимальным
- Первые Международные российско-китайские зимние автомобильные игры пройдут на реке Амур
- В Амурской области появятся новые туристические маршруты
- Амурская область закупит в лизинг технику для уборки дорог
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.