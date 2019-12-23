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11 Февраля 2020, 09:00 | Регион сегодня |
Откроется очередной временный коридор через пункты пропуска Благовещенск-Хэйхэ
Во вторник, 11 февраля, откроется транспортный коридор через международные пункты пропуска по согласованию с китайской стороной с 14:00 до 16:30
По данным, полученным через контактный номер телефона в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области для связи с гражданами РФ в Хэйхэ, вернуться в Россию завтра планируют около 20 россиян.
Каждому из них помимо двойного тепловизионного контроля и сдачи анализов, предстоит пройти двухнедельный домашний карантин, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
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