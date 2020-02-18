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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Комсомольске-на-Амуре расторгли договор с подрядчиком, строившим Комсомольское шоссе
Как сообщили «Дальневосточному капиталу» в региональном представительстве Ростендера, речь идет о реконструкции участка от улицы Степной до улицы Совхозной. Прежний подрядчик, ООО «ПМК-83», выполнял работы с отставанием от графика.
Стоимость нового контракта на завершение работ составит 472 млн рублей, средства поступят из городского и областного бюджетов. Заявки от участников тендера принимают до 13 марта, в этот же день выберут победителя.
Реконструкция дороги ведется в рамках муниципальной программы «Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» и по государственной программе «Развитие транспортной системы Хабаровского края».
Как сообщил корреспонденту «Дальневосточного капитала» представитель руководства передвижной мехколонны, предприятие является одним из старейших автодорожных предприятий края. В городе Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе им построены десятки объектов с высоким качеством работ. Кроме ремонта и строительства дорог, ПМК занималась также отсыпкой защитных дамб.
Однако в последние два года начался передел в автодорожном хозяйстве Хабаровского края, в результате чего у действующих компаний возник ряд трудностей, в том числе и субъективного характера. Из-за этого стали случаться сбои в графиках работах, появилось отставание в осваивание бюджетных средств. В результате договоры с такими предприятиями стали расторгаться, что и произошло с ПМК-83.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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