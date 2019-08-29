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Среда| 11 Сентября, 15:58 |
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В Приамурье введена в эксплуатацию самая мощная в России ГЭС, построенная в постсоветский период
С пуском четвертого гидроагрегата Нижне-Бурейская ГЭС вышла на проектную мощность – 320 МВт. В церемонии пуска приняли участие губернатор Амурской области Василий Орлов и Председатель Правления – Генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Нижне-Бурейская ГЭС – вторая ступень Бурейского гидроэнергетического комплекса, крупнейшего объекта электроэнергетики на Дальнем Востоке. Станция неразрывно связана с расположенной выше Бурейской ГЭС, входящей в десятку самых мощных гидроэлектростанций страны. Нижне-Бурейская ГЭС является ее контррегулятором – она выравнивает неравномерные в течение суток расходы воды Бурейской ГЭС, позволяя ей работать без ограничений.
Среднегодовая выработка Нижне-Бурейской ГЭС составит 1,67 миллиарда киловатт-часов. Эта электроэнергия будет поступать в объединенную энергосистему Дальнего Востока и обеспечит энергоснабжение как уже существующих потребителей, таких как космодром "Восточный", так и реализуемых сейчас крупных инфраструктурных и промышленных проектов: газопровода "Сила Сибири" и Амурского газоперерабатывающего завода.
"Ввод Нижне-Бурейской ГЭС – это значимое событие не только для РусГидро, но и для дальневосточного региона. Сегодняшний пуск гидроэлектростанции полностью укладывается в логику майского указа Президента РФ, одной из целей которого является устойчивое энергоснабжение потребителей Дальнего Востока, – заявил глава РусГидро Николай Шульгинов. – Кроме того, Нижне-Бурейская ГЭС – это дополнительная защита населенных пунктов от паводков, вызванных муссонными дождями".
Основное оборудование станции изготовлено российскими производителями. В здании ГЭС установлено четыре гидроагрегата мощностью по 80 МВт каждый, произведенные концерном "Силовые машины".
При возведении станции специалисты РусГидро реализовали сразу несколько передовых технологических решений. Так, впервые в истории гидроэнергетического строительства России были использованы технологии 3D-проектирования и создана цифровая модель водохранилища и ГЭС. Также впервые в нашей стране в качестве основного противофильтрационного элемента плотины применена технология "стена в грунте", которая позволила сократить сроки возведения плотины при обеспечении высокой надежности сооружения.
Старт строительству Нижне-Бурейской ГЭС в августе 2010 года дал Председатель Правительства России Владимир Путин, в 2017 году он принял участие в церемонии пуска трех первых гидроагрегатов станции.
"Это знаменательное событие для энергетики Амурской области. Энергетика - одна из основных отраслей народного хозяйства нашего региона. У нас три гидроэлектростанций, у нас на территории сосредоточено 60% выработки электроэнергии всего Дальнего Востока. То что мы сегодня увидели это потрясающий пример научного прогресса. В строительстве, в проектировании применены современнейшие технологии. Здесь применены выдающиеся оптимальные решения промышленного дизайна. Отдельно хочу поблагодарить руководство РусГидро за то, что энергетика у нас отрасль, которая не вызывает никакого беспокойства. Все ЧС, которые у нас, к сожалению бывают, они всегда с честью проходят. В этом году Бурейская и Нижнее-Бурейская ГЭС сдержали обильный паводок, в результате населенные пункты ниже по течению реки практически не пострадали от большой воды", отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.
По словам главы региона, строительство Нижне-Бурейской ГЭС стало одним из крупнейших инвестиционных проектов региона. В период максимальной интенсивности работ на строительстве было занято около 2 000 человек. Общая сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней за время строительства превысила 400 млн рублей, после ввода в станции в постоянную эксплуатацию ежегодные налоговые отчисления будут составлять порядка 1,4 млрд рублей.
Проект Нижне-Бурейской ГЭС соответствует самым высоким экологическим стандартам и служит образцом взаимодействия между энергетиками и экологами. Еще в 2014 году между Амурской областью, Нижне-Бурейской ГЭС и Проектом Программы развития ООН/Глобального экологического фонда и Минприроды России "Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России" было подписано соглашение, предусматривающее сотрудничество всех заинтересованных сторон с целью сохранения биоразнообразия при строительстве станции.
При содействии гидроэнергетиков в зоне влияния водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС был образован природный парк "Бурейский", где для отвлечения диких животных из будущей зоны затопления были организованы подкормочные площадки для копытных, размещены искусственные гнездовья для редкой утки-мандаринки. Впервые в России в период заполнения водохранилища проведена операция по переводу из зоны затопления диких животных и переносу редких растений.
Сегодня РусГидро реализует не имеющий аналогов в России пилотный проект по установке солнечных панелей общей мощностью 1275 кВт на территории Нижне-Бурейской ГЭС, с использованием современного высокоэффективного оборудования отечественного производства.
Реализуя политику содействия социально-экономическому развитию регионов присутствия, РусГидро приняло решение о безвозмездной передаче Амурской области для создаваемого в регионе Амурского военно-патриотического парка "Патриот" использовавшихся при строительстве Нижне-Бурейской ГЭС модульных жилых конструкций. Также РусГидро безвозмездно передаст Амурской области построенное в рамках реализации проекта Нижне-Бурейской ГЭС современное здание пожарного депо.
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