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Главный аэропорт Приамурья обслужил рекордное количество пассажиров

Годовой итог пассажиропотока аэропорта Благовещенск стал рекордным и превысил показатели 2018 года на 33,5% - воздушная гавань приняла более 559,6 тысяч пассажиров

«2019 год отметился сразу несколькими важными событиями в истории аэропорта, в сентябре началось строительство новой взлетно-посадочной полосы, в ноябре мы впервые обслужили пятисоттысячного пассажира. Почетным авиапассажиром стала амурчанка из Завитинска Инна Шурыгина, которая летела рейсом авиакомпании S7 в Москву. Подводя итоги деятельности предприятия, мы отмечаем значительный рост объема перевозок. Высокий показатель сложился из нескольких составляющих: расширение маршрутной сети и увеличение количества рейсов, развитие экономики региона и реализация крупных инвестиционных проектов, таких как строительство космодрома "Восточный", магистрального газопровода "Сила Сибири", Амурского газоперерабатывающего завода. В 2020 году мы надеемся сохранить высокий показатель, уже ведется работа над маршрутной сетью, согласовываем с перевозчиками программу полетов в предстоящую летнюю навигацию», - рассказал руководитель аэропорта Благовещенск Валерий Шлегель.

 В 2018 году услугами аэропорта воспользовались 419 тысяч пассажиров, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.

Наибольший прирост пассажиропотока отмечен на внутренних рейсах, он составил 40%, с января по декабрь на внутренних авиалиниях перевезено 484 450 пассажиров. С 2019 года сроки действия федеральной программы по субсидированным перевозкам для льготной категории пассажиров были значительно расширены. Если в 2018 году такие перевозки осуществлялись только 9 месяцев, то в 2019 году введен круглогодичный период субсидированных перевозок, а также добавилась льготная категория граждан - многодетные родители получили возможность летать по субсидированным тарифам. 

В 2019 году международными рейсами воспользовалось 75 152 пассажира. Среди международных направлений наибольший пассажиропоток отмечен на рейсах в Таиланд (о. Пхукет) и Вьетнам (курортный город НяЧанг). В период июль-сентябрь авиакомпанией «Якутия» выполнено пять рейсов в китайский город Вэйхай, а с 30 октября авиакомпания возобновила полеты по маршруту Благовещенск – Санья (Китай). С ноября авиакомпания «АзурЭйр» впервые из столицы Приамурья начала выполнять рейсы на остров Фукуок (Вьетнам). 

Объем транзитного пассажиропотока составил 6800 человек – это плюс 8,9% к показателям 2018 года. За 12 месяцев в аэропорту Благовещенск выполнено 3104 рейса, на 15,7 % выше показателя прошлого года. Объем обработанных грузов и почты составил 3469 тонн.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: аэропорт  Благовещенск  Приамурье 


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