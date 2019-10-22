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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 14 Ноября, 13:16 |
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Первые Международные российско-китайские зимние автомобильные игры пройдут на реке Амур
В них приняли участие министр спорта Амурской области Дмитрий Кутека и начальник управления по физической культуре провинции Хэйлунцзян Чэнь Чжэ, а также представители спортивных федераций.
Ожидается, что соревнования по автомобильному спорту пройдут в феврале. В них примут участие пилоты из России и Китая. Планируется, что на лед выйдут более 60 автомобилей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Соревнования пройдут на китайской стороне пограничной реки. В следующем году ее местом проведения станет российский берег. Площадку для проведения соревнований оборудуют треками закрытого типа, двухполосным внедорожным треком со снежно-ледовым покрытием, установят препятствия.
Кроме этого, руководители спортивных ведомств двух стран обсудили проведение уже ставшего традиционным Кубка Содружества по хоккею. Соревнования пройдут уже в четвертый раз. В 2020 году в них примут участие спортсмены трех возрастных групп. Кроме того, изменится схема их проведения – первый этап, он продлится три дня, пройдет в китайском городе Бэйань.
Заключительным этапом станет товарищеская российско-китайская встреча на реке Амур. Турнир запланирован на январь будущего года.
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