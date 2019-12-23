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Международный мост через реку Амур в Приамурье готов к вводу в эксплуатацию
Работа выполнялась совместно российскими и китайскими специалистами. С российской стороны были задействованы специалисты Нормативно-Испытательного Центра «Мосты», с китайской стороны испытания проводили специалисты харбинского Политехнического Университета.
Целью обследования и приемочных испытаний является выявление соответствия фактического состояния несущих конструкций моста требованиям норм, а также оценка возможности эксплуатации сооружения под проектными нагрузками, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В качестве испытательной нагрузки использовались 10 трехосных груженых предварительно взвешенных автосамосвалов марок КамАЗ и ISUZU с полной средней массой каждого автомобиля порядка 27,8 т, а также 1 четырехосный автокран марки KATO полной массой 40 т.
Всего осуществлено 14 вариантов загружения неразрезного пролетного строения моста, включая опорные загружения. Максимальная масса испытательной нагрузки, одновременно находящейся на пролетном строении, составила 318 тонн.
«Основные задачи обследования и приемочных испытаний – это оценка качества конструкций сооружения и их соответствия требованиям проекта и строительных норм, исследование напряженно-деформированного состояния несущих конструкций моста под испытательными нагрузками и оценка соответствия работы сооружения проектным предпосылкам. Первичный анализ результатов статических и динамических испытаний позволяет сделать вывод о соответствии фактической работы пролетного строения моста расчетно-теоретическим предпосылкам и о возможности эксплуатации сооружения под проектными нагрузками (А14 и Н14). Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом. Работа несущих конструкций пролетного строения сооружения под действием автомобильных испытательных нагрузок полностью отвечает расчетно-теоретическим предпосылкам их работы, заложенным в проекте. Мост может быть принят в эксплуатацию под проектными нагрузками без каких-либо ограничений», - рассказал о результатах проведенных испытаний руководитель филиала компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в г. Благовещенске Евгений Корольков.
Программа испытаний российской стороны была разработана в соответствии с правилами обследований и испытаний мостов и труб.
«Первый в истории двух государств автомобильный мост через реку Амур – событие мирового масштаба. Это не просто новая транспортная магистраль между Благовещенском и Хэйхэ, это символ дружбы между нашими народами, которая с годами становится ещё крепче. И поэтому для нас и наших китайских партнеров принципиально важно, чтобы мост был введен в эксплуатацию в срок и с самым высоким качеством», - прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
Напомним, 18 декабря 2019 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию подъездных путей к международному автомобильному мосту через реку Амур. Трасса возведена в рамках единого проекта строительства трансграничного автомобильного моста через Амур на границе между Россией и Китаем. Работы на объекте велись в круглосуточном режиме и выполнены в полном объеме в соответствии с календарным графиком контракта. Движение транспорта будет открыто после того как весь строительный комплекс будет введен в эксплуатацию.
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