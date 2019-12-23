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Тигренок попал под колеса рейсового автобуса в Приморье
Амурский тигр погиб в Красноармейском районе Приморского края в результате дорожно-транспортного происшествия: перебегавшего дорогу редкого хищника сбил рейсовый автобус. После аварии тигр смог уйти в лес, где вскоре скончался от полученных травм.
Трагедия произошла поздно вечером 15 февраля 2020 года в районе села Гоголевка Красноармейского района Приморья. Водитель направлявшегося из Хабаровска в Рощино рейсового автобуса не успел вовремя среагировать на перебегавшего дорогу тигра и сбил его.
Судя по видео, снятому очевидцами, тигр после ДТП некоторое время лежал на дороге, однако затем встал и скрылся в лесу. По кадрам видно, что это далось хищнику непросто и в результате столкновения он получил серьезные травмы.
Получив сигнал о произошедшем на место срочно выехали сотрудники группа Службы охотничьего надзора Приморского края. Найдя место столкновения и уходящие в лес следы, охотоведы пошли по следу животного и вскоре обнаружили труп молодого тигра.
«Действительно трагическая гибель тигрёнка, и в этой истории есть ряд вопросов, на которые пока нет ответа. Главный из них - почему тигрёнок оказался на дороге один, без самки, которая при таком возрасте всегда должна быть рядом. Сейчас специалисты охотнадзора пытаются получить ответ на этот и другие вопросы. К сожалению, столкновение произошло с автобусом, масса которого и скорость (стоит отметить, что она была ниже разрешённой на этом участке дороги) не оставили шансов тигрёнку. Уже после сообщения водителя автобуса было понятно, что животному необходима срочная помощь, и специалисты охотнадзора сделали всё возможное, чтобы попытаться спасти его. Но, к сожалению, полученные животным травмы оказались несовместимы с жизнью. В этой ситуации виноватых нет, это действительно трагическое стечение обстоятельств: ДТП произошло в тёмное время суток, данный участок дороги не освещается, и тигрёнок выскочил перед автобусом в самый неподходящий момент. У водителя не было шансов избежать столкновения, предпринятое им экстренное торможение дало эффект, но, к сожалению, этого не хватило. Водитель действовал правильно, что позволило избежать получения травм пассажирами и почти спасти животное. Сейчас очень важно понять, что с тигрицей. В лучшем случае она здорова и жива, а в худшем - с ней случилась беда, и тигренок, оставшись один, отправился в своё последнее путешествие. При таком раскладе у него могут быть братья и сестры, и, возможно им сейчас нужна помощь. Поэтому специалисты охотнадзора и нашей организации продолжают работать на месте происшествия и в окрестностях», - комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».
Труп хищника направлен на экспертизу в Центр изучения болезней диких животных при Приморской государственной сельскохозяйственной академии (г. Уссурийск) для проведения исследования.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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