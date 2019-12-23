|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 17 Февраля, 01:12 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Решать родителям: Отправлять в снегопад детей в сад и школу или нет
Непогода не скажется на работе школ и детских садов дальневосточной столицы. Все они будут работать в своём обычном режиме. Однако родители могут сами решить, отправлять ребёнка в школу или нет. Отсутствие ребёнка в этот день не будет считаться прогулом.
В управлении по работе с муниципальными учреждениями образования рассказали, что традиционно все школы и детские сады Владивостока будут работать в обычном режиме. Погодные условия никак не скажутся на образовательном процессе. Он будет организован для любого количества детей.
Напомним, что по сообщениям синоптиков снегопад во Владивостоке продолжится ориентировочно до 13 часов 17 февраля, местами будет идти сильный снег, метель.
Водителей без особой необходимости просят не выезжать на личном автотранспорте и не парковать машины вдоль дорог, так как это создает большие неудобства работе снегоуборочной техники.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Решать родителям: Отправлять в снегопад детей в сад и школу или нет
- Тигренок попал под колеса рейсового автобуса в Приморье
- В банке "Открытие" стартовала программа "Дальневосточная ипотека" со ставкой 2%
- Откроется очередной временный коридор через пункты пропуска Благовещенск-Хэйхэ
- 47 человек вернулись в Благовещенск по транспортному коридору пунктов пропуска Благовещенск-Хэйхэ
- В Приамурье продолжаются мероприятия для предотвращения распространения коронавируса
- В Амурской области для российских туристов, находящихся в Китае, временно откроют границу
- Отель французской сети "Mercure" в Благовещенске делает ставку на амурский колорит
- В Амурской области создан национальный парк
- Международный мост через реку Амур в Приамурье готов к вводу в эксплуатацию
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.