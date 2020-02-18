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Понедельник| 16 Марта, 17:52 |
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В Приамурье на электрификацию Свободного выделено более 1 млрд рублей
Об этом заявил Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на совещании по реализации Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития, которое он провёл в Свободном.
В совещании принял участие губернатор региона Василий Орлов.
Планируемая потребность в энергии реализуемых в городе проектов на сегодняшний день составляет 26 МВт. Среди них школы, больницы, жилые дома, включенные в долгосрочный план социально-экономического развития города.
«Мы подняли этот вопрос перед Председателем Правительства РФ - электроэнергия нужна на особых условиях, чтобы строительство этих объектов не вошло в стоимость тарифа, и услуга не подорожала не только для людей, живущих в Свободном, но и в Амурской области. Мы получили эту поддержку - более миллиарда рублей выделено», - сообщил Александр Козлов.
Средства пойдут на строительство высоковольтных линий, подстанций и линий электропередач. Амурскому филиалу ДРСК предстоит построить новый центр питания напряжением 110/35/10 кВ. Совместно с мэрией города Свободный уже выбран земельный участок для строительства нового объекта и предварительная трасса для прохождения ВЛ 110 кВ. После поступления заявки на технологическое присоединение и подписания договора начнутся работы по проектировке новых энергообъектов, закупке оборудования и строительно-монтажные работы.
- В Приамурье на электрификацию Свободного выделено более 1 млрд рублей
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