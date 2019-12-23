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В Амурской области создан национальный парк
Постановление об образовании национального парка «Токинско-Становой» общей площадью 252893,65 гектара подписано.
«Придание федерального статуса даст особо охраняемой территории улучшение финансирования и материально-технической базы, более широкие возможности для изучения уникальных природных ландшафтов и животного мира, а также изменение режима охраны в сторону усиления», — пояснил замначальника отдела охраны управления по охране животного мира Приамурья Николай Степанов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Напомним, территория нового нацпарка, расположенного на самой границе с Якутией, ценна прежде всего уникальными природными ландшафтами. Кроме того, это единственное место в регионе, где еще сохранились снежные бараны, занесенные в Красную книгу Амурской области. Высокогорный рельеф, чередование скальных участков с обширными задернованными склонами, сильные ветра, сдувающие снег с зимних пастбищ, а также отсутствие фактора беспокойства — все это создает оптимальные условия для обитания снежного барана.
Кроме того, местные долинные леса служат местом зимовки лосей, а для диких северных оленей здесь отличные летние пастбища. А через перевалы Станового хребта проходит один из крупнейших в мире, азиатско-австралийский миграционный коридор водоплавающих и околоводных птиц.
Заказник за данной территории был образован в 2010 году.
О необходимости создания новых национальных парков в России говорил Президент России Владимир Путин. В Приамурье в рамках национального проекта «Экология» сразу два заказника регионального значения должны сменить статус на более высокий, федеральный. Помимо Токинского, аналогичная работа идет в Гануканском заказнике. Планируется, что к концу 2020 и эта особо охраняемая территория получит статус федеральной.
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