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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 18 Июля, 19:45 |
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Предложение участков под аквакультуру на Дальнем Востоке возрастет на 25%
Соответствующее решение принято Администраций Приморского края (Постановление «О внесении изменений в решение исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от 29.11.1974 №991 «О признании водных объектов Приморского края памятниками природы»» №445-па от 12.07.2019).
Это результат масштабной работы, направленной на устранение избыточных административных барьеров в дальневосточной отрасли аквакультуры и внедрение современных технологий электронной торговли, которая проводится на Дальнем Востоке по поручению вице-премьера, полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Так, в частности, внедрение современных технологий позволило изменить принцип распределения участков с заявительного на уведомительный, сократить сроки их получения со 180 до 80 дней. Существенно выросли поступления в федеральный бюджет.
Обновленный перечень доступных акваторий морей в ближайшее время будет опубликован на официальном сайте Минвостокразвития, а данные оцифрованы. После этого предприниматели смогут сформировать новые участки для создания морских огородов с помощью интернет-сервиса для инвесторов в аквакультуру (создан Фондом развития Дальнего Востока, ФРДВ), и приобрести их на электронных аукционах. За 1,5 года функционирования системы электронных торгов бизнесу выделено в 2 раза больше акваторий, чем за предыдущие 20 лет. Площадь новых рыбоводных участков, предоставленных пользование, составила около 60 тыс. га, а общая площадь рыбоводных участков в ДВРХБ достигла почти 80 тыс. гектаров.
ФРДВ, совместно с органами власти, продолжит работу по оптимизации алгоритмов работы сервиса и увеличению доступной для ведения рыбоводной деятельности акватории в морях Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Как показал проведенный детальный анализ акватории, из более чем 360 млн морских гектаров потенциально подходят для выращивания аквакультуры порядка 65 млн га, которые еще предстоит вовлечь в хозяйственный оборот.
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Пресс-служба Фонда развития Дальнего Востока
- Предложение участков под аквакультуру на Дальнем Востоке возрастет на 25%
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