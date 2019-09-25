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Вторую очередь маслоэкстракционного завода "Амурский" планируют запустить в первом квартале 2020 года

Производственные цеха и продукцию, выпускаемую заводом, представили сегодня первому заместителю Министра сельского хозяйства России Джамбулату Хатуову и губернатору области Василию Орлову

Как рассказал генеральный директор ООО «Амурагроцентр» Александр Сарапкин, ООО «МЭЗ «Амурский» был создан в апреле 2015 года в городе Белогорск на базе бывшего комбината хлебопродуктов ОАО КХП «Восточный»  и вошел в состав Амурагроцентра.

Завод по глубокой переработке сои стал первым «якорным» резидентом ТОСЭР «Белогорск», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.

Согласно проекту,  будет введено две очереди завода по глубокой переработке сои. Основным продуктом данного производства будет  соевый изолированный белок.

«Сейчас завод находится в завершающей фазе строительства второй очереди, запуск которого позволит расширить объём переработки сои», - сказал Александр Сарапкин.

В декабре 2019 года запланирован  запуск второй очереди в тестовом режиме. Ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2020 года.

«Вчера на протяжении дня мы встречались с предприятиями – производителями сои.  Изучали,  какие  инструменты развития необходимо применить для повышения урожайности культуры. Сегодняшний день мы посвятили анализу переработки, посетили одно из ведущих предприятий страны по переработке сои - «МЭЗ «Амурский». Шаги по развитию и переработке сои в Приамурье, которые применяются по инициативе губернатора, работают на всех  направлениях. Мы поддержим инициативы региона в этой части.  Мы прекрасно  понимаем, что так называемые льготные кредиты - это правильное решение. Уверен, что в следующем году большее число аграриев получит своевременные кредиты. На встрече с активом АПК региона мы обсудим дополнительные инструменты региональной и федеральной поддержки», - сказал первый заместитель Министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

Оценивая перспективы предприятия, Джамбулат Хатуов отметил: «Завод -  это долгосрочный игрок, который достойно будет представлять Россию на Азиатском рынке».

«Мы обсудили меры поддержки компании. Наиболее важные  – удешевление стоимости продукции, для чего необходимо предоставление субсидируемых кредитов, -  прокомментировал губернатор Василий Орлов. - Принципиально важен рынок сбыта. При реализации продукта в центральные регионы страны не выдерживается конкуренция из-за затрат на доставку. Нам необходимо  выходить на  рынок Китая, Южной Кореи и Японии. Одна из встреч с азиатскими компаниями пройдет завтра -  переговоры с руководителем компании южнокорейской компании Lotte. В конце ноября намечена третья бизнес миссия в Японию. Со стороны Министерства сельского хозяйства и Минтранса России хотелось бы видеть субсидирование на транспортные расходы по доставке продукции. Это позволит сделать наши соевые продукты конкурентоспособными. И  мы сможем достойно представлять наш регион, нашу страну на мировых рынках».

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Василий Орлов  завод Амурский  Джамбулат Хатуов 


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