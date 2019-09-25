|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 18 Октября, 20:23 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Вторую очередь маслоэкстракционного завода "Амурский" планируют запустить в первом квартале 2020 года
Как рассказал генеральный директор ООО «Амурагроцентр» Александр Сарапкин, ООО «МЭЗ «Амурский» был создан в апреле 2015 года в городе Белогорск на базе бывшего комбината хлебопродуктов ОАО КХП «Восточный» и вошел в состав Амурагроцентра.
Завод по глубокой переработке сои стал первым «якорным» резидентом ТОСЭР «Белогорск», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Согласно проекту, будет введено две очереди завода по глубокой переработке сои. Основным продуктом данного производства будет соевый изолированный белок.
«Сейчас завод находится в завершающей фазе строительства второй очереди, запуск которого позволит расширить объём переработки сои», - сказал Александр Сарапкин.
В декабре 2019 года запланирован запуск второй очереди в тестовом режиме. Ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2020 года.
«Вчера на протяжении дня мы встречались с предприятиями – производителями сои. Изучали, какие инструменты развития необходимо применить для повышения урожайности культуры. Сегодняшний день мы посвятили анализу переработки, посетили одно из ведущих предприятий страны по переработке сои - «МЭЗ «Амурский». Шаги по развитию и переработке сои в Приамурье, которые применяются по инициативе губернатора, работают на всех направлениях. Мы поддержим инициативы региона в этой части. Мы прекрасно понимаем, что так называемые льготные кредиты - это правильное решение. Уверен, что в следующем году большее число аграриев получит своевременные кредиты. На встрече с активом АПК региона мы обсудим дополнительные инструменты региональной и федеральной поддержки», - сказал первый заместитель Министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.
Оценивая перспективы предприятия, Джамбулат Хатуов отметил: «Завод - это долгосрочный игрок, который достойно будет представлять Россию на Азиатском рынке».
«Мы обсудили меры поддержки компании. Наиболее важные – удешевление стоимости продукции, для чего необходимо предоставление субсидируемых кредитов, - прокомментировал губернатор Василий Орлов. - Принципиально важен рынок сбыта. При реализации продукта в центральные регионы страны не выдерживается конкуренция из-за затрат на доставку. Нам необходимо выходить на рынок Китая, Южной Кореи и Японии. Одна из встреч с азиатскими компаниями пройдет завтра - переговоры с руководителем компании южнокорейской компании Lotte. В конце ноября намечена третья бизнес миссия в Японию. Со стороны Министерства сельского хозяйства и Минтранса России хотелось бы видеть субсидирование на транспортные расходы по доставке продукции. Это позволит сделать наши соевые продукты конкурентоспособными. И мы сможем достойно представлять наш регион, нашу страну на мировых рынках».
- Вторую очередь маслоэкстракционного завода "Амурский" планируют запустить в первом квартале 2020 года
- Космический туризм, продвижение территорий и тенденции отрасли: в Приамурье состоялась встреча с представителями туриндустрии
- Главную проблему Владивостока могут запретить по всей стране
- Компания Яндекс заходит в Приморье по всем направлениям
- Установлены колонны выделения пропана и бутана для третьей и четвертой линий Амурского ГПЗ
- Власти Свободного намерены объявить аукцион на проектирование строительства путепровода над "Транссибом"
- В Приамурье введена в эксплуатацию самая мощная в России ГЭС, построенная в постсоветский период
- В аэропорту Благовещенск установлено новое досмотровое оборудование - интроскоп
- Сбербанк профинансирует сельхозотрасль Приамурья на 40 млн рублей
- В Приморье на огороде в заповеднике "выросли" двухэтажные коттеджи
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.