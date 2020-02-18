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Россети ФСК ЕЭС завершила первые два этапа строительства нового энерготранзита в Приморье
Полное окончание работ (постановка под напряжение) намечено на декабрь 2020 года. В результате будет увеличена надежность электроснабжения потребителей Приморского края, включая объекты Транссибирской магистрали и нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». Стоимость проекта превышает 8,3 млрд рублей.
Общая протяженность ЛЭП 220 кВ «Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная» составляет более 200 км. Проект включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 №2101-р), разработанный в соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204.
На первом и втором этапах на территории Лесозаводского городского округа, Кировского и Спасского районов Приморского края возведено 167,7 км линии электропередачи. Построен спецпереход через реку Уссури протяженностью более 1,5 км с высотой опор 67 м. На действующих подстанциях 220 кВ «Спасск» и «Лесозаводск» расширены открытые распределительные устройства 220 кВ. Для непрерывного плавного поддержания напряжения в сети в заданных пределах и снижения потерь активной мощности на подстанции «Спасск» введен в работу управляемый шунтирующий реактор мощностью 167 Мвар.
До конца 2020 года запланировано выполнение третьего и четвертого этапов строительства ЛЭП 220 кВ «Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная», а также частичная реконструкция действующих воздушных линий общей протяженностью более 139 км. Это обеспечит надежность электроснабжения потребителей Приморского края и оптимизирует схемы электроснабжения нефтеперекачивающих станций трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» в Приморском крае.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Россети ФСК ЕЭС завершила первые два этапа строительства нового энерготранзита в Приморье
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