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19 Июля 2019, 15:15 | Регион сегодня |

Начато строительство канатной дороги между Россией и Китаем

В Благовещенске стартовало строительство международной канатной дороги, которая соединит главный город Амурской области с городом Хэйхэ на сопредельном китайском берегу реки Амур

Строители залили первый бетонный блок в основании будущего терминала. Одновременно так же началось строительство канатки и с китайской стороны.

Строительство первой в мире международной канатной дороги, да еще через такую крупную реку, как Амур, было определено российско-китайским соглашением, подписанным в 2012 году. Архитектурная концепция была разработана голландским проектным бюро UNStudio.

 


 

 

По проекту длина российско-китайской канатной дороги составит 973 метра. Она будет иметь четыре линии, работающих, как фуникулер, по маятниковому принципу. По ним будут перемещаться гондолы вместимостью 60 человек каждая с интервалом в 12-15 минут.

Пропускная способность дороги составит 457 человек в час или 6-7 тысяч за день. Предполагается, что после ввода ее в эксплуатацию во втором полугодии 2022 года она быстро наберет популярность, и уже в 2024 году сможет выйти на обслуживание до 1 миллиона пассажиров в год. 

Терминальная станция на российской стороне будет построена в центральной части Благовещенска вблизи от администраций города и Амурской области. Ее общая площадь составит около 20 тысяч кв. метров. Здесь разместятся залы, кассы, пункт пропуска, объекты торговли и сервиса. Аналогичный комплекс появится и  на китайском берегу.

По предварительным расчетам объем инвестиций, которые собирается вложить в реализацию проекта Группа компаний «Регион» составит более 3,5 миллиарда рублей. Еще полгода назад, по оценкам специалистов, для этого строительства было достаточно всего 2,2 миллиарда рублей.

Губернатор Амурской области Василий ОРЛОВ заявил, что этот амбициозный проект станет новым символом укрепления дружественных российско-китайских отношений, создаст мультипликативный эффект для развития в Амурской области современной туристической инфраструктуры и послужит  новой точкой притяжения для бизнеса.

Руководитель региона также отметил, что это строительство станет одним из первых, которое будет поддерживаться Российским фондом прямых инвестиций, соглашение между которым и Амурской областью было подписано в мае в ходе Петербургского международного экономического форума.

Эскизы  с сайта amur.info

Виктор КУДИНОВ. Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: Китай  канатная дорога  АТР  Амур 


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