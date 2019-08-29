Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 19 Сентября, 20:14 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 64.22 р.
1 EUR 70.94 р.
100 JPY 59.44 р.
10 CNY 90.46 р.
Тема номера
Лесные деформации исправят цифровизацией
свежий номер
Дальневосточный капитал № 08, 2019

Регион сегодня
19.09 |
В поисках пропавших людей поможет искусственный интеллект
19.09 |
Власти Свободного намерены объявить аукцион на проектирование строительства путепровода над "Транссибом"
19.09 |
Колымские золотодобытчики уже превышают рекорд прошлого года по добыче драгметалла на 5,7 тонн
19.09 |
Магаданцы в эту субботу выберут самые вкусные сосиски и сардельки
19.09 |
Экологический фестиваль "Море жизни" пройдёт на Камчатке
статьи раздела
Финансы
29 Августа 2019, 10:15
Дмитрий СУХОВЕРХОВ, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Мы заряжены на развитие цифровой экономики Драйвером развития информационных технологий выступает сам окружающий мир, и Сбербанк не просто встроен в этот тренд, но и берет на себя роль маркет-мейкера во многих сегментах цифровых услуг.
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 20:00
Лоцман свободного порта Взгляд омбудсмена на развитие Свободного порта Владивосток
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 11:30
Бегущие из офшоров Почему российские олигархи не спешат заселять остров Русский во Владивостоке
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 11:30
МСП Большого Камня – от ЗАТО к ТОР В плане экономического развития город Большой Камень являет собой уникальный пример
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 10:00
Культурные инвестиции Что предлагает частный бизнес для культурного развития столицы Дальнего Востока
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
19 Сентября 2019, 10:30 | Регион сегодня |

Власти Свободного намерены объявить аукцион на проектирование строительства путепровода над "Транссибом"

Об этом мэр Свободного Владимир Константинов сообщил в рамках рабочего визита в город президентского внимания губернатора Амурской области Василия Орлова

«На внеочередном заседании городского совета был рассмотрен этот вопрос, решили выделить 20 миллионов для создания проекта нового путепровода. Сейчас отрабатываем вопросы конкурсной документации и в ближайшие несколько дней мы объявим аукцион на проектирование путепровода соединяющего залинейную часть города с центром по улице Михайло-Чесноковская», - сообщил журналистам Владимир Константинов.

Развитие дорожно–уличной сети города стало одним из основных вопросов в рамках командировки главы области в Свободный. Губернатор в том числе осмотрел недавно реконструированную объездную дорогу, которая сейчас соединяет две части города, разделенные «Транссибом», ее сдали на прошлой неделе. Работы велись в течение лета и осложнялись погодными условиями, однако подрядчик справился с высоким переувлажнением основания, сделав качественную отсыпку полотна. Сейчас вся объездная дорога заасфальтирована.

При этом в Свободном дорожные работы продолжаются на других участках, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.

«11 объектов строится с общим финансированием 211 миллионов рублей, - отметил Василий Орлов. – Считаю, что город Свободный в ближайшее время способен полностью модернизировать дорожно-уличную сеть, в первую очередь в связи с тем, что значительными темпами растут доходы местного бюджета. Рост по собственным доходам за последние два года практически удвоился. Это позволяет планировать затраты, в том числе на развитие дорожной инфраструктуры, строительство арендного жилья, благоустройство и другие социально важные направления».

Также в рамках рабочего визита губернатор осмотрел площадку, на которой стартует строительство школы на 528 мест.

«Школа строится сильным подрядчиком, он уже сдал в этом году в Благовещенске пристройку к 22 школе, оснащенную всем современным оборудованием, такая же школа появится в конце следующего года в Свободном», - отметил губернатор.

Подрядчик уже очистил площадку и завтра намерен приступить к забивке свай. К декабрю строители намерены завершить работы по фундаменту и подготовить все для начала кладки кирпичей.

Параллельно с забивкой свай специалисты разбирают здание бывшего Дома культуры. На его месте в будущем будет большой пришкольный стадион.

Проект школы взят из российского реестра школ. Он применяется здесь в полном объеме со стадионом, детскими и спортивными площадками, - пояснил исполнительный директор «Строительной компании №1» Константин Ельцов. - Школа будет замкнутого цикла, в которой можно проводить все уроки, включая уроки физкультуры, эстетики и так далее».

Школу сдадут в 100% комплектации, она практически копия пристройки в 22 школе в Благовещенске, но здесь внесены изменения согласно новым регламентам строительства, в частности ориентация на маломобильные группы.

Также Василий Орлов посетил строительную площадку ФОКа. Он строится с июня. Подрядчик уже приступили к обшивке основного здания и в декабре планирует обустроить систему отопления, включить ее и приступать к внутренней отделке.

Проинспектировал губернатор и здание инфекционного отделения городской больницы, здесь провели капитальный ремонт. Работы на объекте завершены, уже на следующей неделе отделение начнет принимать пациентов. Здание рассчитано на 26 коек. 19 – детских и 7 взрослых.

В завершении объезда Василий Орлов провел рабочее совещание по реализации комплексного плана развития Свободного, в ходе которого обратил особое внимание на необходимость усиления контроля за работой подрядных организаций на объектах.

«При формировании конкурсной документации необходимо прописывать обязанность подрядчика составлять и согласовывать с заказчиком календарно-сетевой график строительства объектов с применением штрафных санкций за его несоблюдение», - поручил губернатор.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Амурская область  Транссиб  строительство 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
30 Августа 2019, 08:00
Идем против ветра Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, генеральный директор и сооснователь Группы компаний DNS:
статьи раздела
Loading...
RedTram
Персона
29 Августа 2019, 09:00
Территория здравого смысла Строго дальневосточный бизнес, островки предсказуемости, опора на малых клиентов, а также – компании, с которыми повезло региону, и другие наблюдения от Андрея Гаврилова, основателя компании "Мир Упаковки"
статьи раздела
Регион сегодня
28 Августа 2019, 17:00
Аквапарк, отель, SPA-центр Инвестиционный проект ландшафтно-рекреационного комплекса на острове Русский не уступает лучшим зарубежным образцам
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 12:15
Судоремонт возвращается в Приморье Для Приморского края морской транспорт, судостроение и судоремонт являются приоритетными отраслями, так как все они связаны непосредственно с рыбным комплексом, от успешной работы которого зависят наполнение краевого бюджета и сохранение рабочих мест
статьи раздела
Территория
28 Августа 2019, 10:45
"Обход Хабаровска": Между "Амуром" и "Уссури" Под Хабаровском развернулось строительство суперсовременной автомагистрали
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика