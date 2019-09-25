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Понедельник| 21 Октября, 10:34 |
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Строительство арендного дома планируется в Приамурье
В настоящее время в Свободном планируется строительство пятиэтажного арендного дома на 60 квартир, определен земельный участок, ведется разработка проектно-сметной документации. После подготовки документов к процессу строительства подключится "Амурское ипотечное агентство", сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
"Амурское ипотечное агентство" уже имеет опыт сдачи на условиях коммерческого найма 121 квартир в трех арендных домах, расположенных в Свободном, Белогорске и Благовещенске.
Участники совещания обсудили и проведение комплексной застройки в сельской местности неподалеку от Благовещенска. Здесь рассматривается возможность строительства индивидуальных жилых или многоквартирных домов, которые смогут приобрести амурчане, потерявшие жилье в результате наводнения.
"Места расположения домов не должны попадать в зону подтопления, для комфортного проживания необходимо также предусмотреть наличие всей социальной инфраструктуры. Возможно, купить дома пожелают не только жители, утратившие жилье в результате наводнения, но и молодые специалисты, решившие переехать на работу в село. Этот вопрос стоит согласовать с министерством сельского хозяйства области", - сказал Василий Орлов.
Амурскому ипотечному агентству было дано поручение в течение трех недель выработать механизм комплексной застройки в сельской местности.
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