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Понедельник| 21 Октября, 10:34 |
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Приамурью выделено 512,5 млн федеральных средств на ликвидацию последствий паводка
Как известно, Амурская область получит 512,5 миллиона рублей, Хабаровский край - 573,5 миллиона рублей, Еврейская автономная область - 116,2 миллиона.
Эти средства будут направлены на обеспечение граждан жильем взамен утраченного, а также на капитальный ремонт жилых помещений, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Напомним, 16 октября вопросы ликвидации последствий паводка поднимались на совещании, которое провел Президент России Владимир Путин. В режиме видеоконференции в нем принял участие Василий Орлов. Он отметил, что в Амурской области 135 населенных пунктов оказались подтоплены, общее количество пострадавших граждан составило 16753 человека, и поднял ряд важных вопросов, касающихся, в частности, восстановления транспортной инфраструктуры, выплат компенсаций в связи с паводком и вспышкой африканской чумы свиней, проведения капитальных ремонтов и покупки нового жилья для пострадавших граждан.
"742 дома или 889 жилых помещений признано пострадавшими, в том числе 278 жилых помещений - в них проживало 653 человека - признаны непригодными для дальнейшего проживания. 611 жилых помещений, в которых проживает на сегодняшний день 1571 человек, подлежат ремонту. Общая потребность в средствах на восстановление жилья составляет 920 миллионов, в том числе на приобретение жилья 737 миллионов, на капремонт – 183 миллиона рублей", - подчеркнул Василий Орлов.
Первый заместитель председателя Правительства Амурской области Татьяна Половайкина отметила, что эти федеральные средства выделены только на 2019 год по заявкам субъектов. Расчёт произведён исходя из возможности приобретения жилья и проведения ремонта до конца текущего года. В 2020 году Приамурье сможет рассчитывать на решение об очередном выделении финансовых средств региону.
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