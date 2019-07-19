|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 22 Июля, 17:08 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приамурье появится новая бесплатная лыжная трасса
Он проходит в регионе при поддержке министерства по физической культуре и спорту Амурской области и администрации Бурейского района, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
"Савельевские петли" предполагают проведение лыжных гонок в память об олимпийском чемпионе Сергее Савельеве. Он родился в Бурейском районе. Инициаторы проекта планируют, что лыжная гонка «Савельевские петли» станет ежегодной и в будущем привлечёт лыжников не только Амурской области, но и Еврейской Автономной области, Хабаровского края и Якутии. Первая лыжная гонка по обновлённой трассе пройдёт в середине декабря.
Лыжная трасса в посёлке Новобурейский протяженностью 1 км и 3 км не всегда позволяет провести соревнования областного уровня. Сейчас разрабатываются новые лыжные петли, на которых можно будет сделать круг до 10 км. Рабочие сделают существующую лыжную трассу длиннее, увеличив протяжённость и количество петель. Сейчас идут подготовительные работы: вырубают деревья и подсыпают грунт.
Вместе с тем проводится работа по заключению договоров на поставку лыжного оборудования, которое необходимо для проведения лыжной гонки «Савельевские петли». Организаторы закупят снегоход, борону для строительства трассы и 10 комплектов лыж для детей и взрослых. Это позволит не только удовлетворить потребности жителей Бурейского района в современном активном и здоровом образе жизни, но и вовлечь наибольшее количество людей в лыжный спорт.
В Приамурье ежегодно проходит "Лыжня России", которая объединяет сотни амурчан по всей области. Новое мероприятие поможет любителям лыжного спорта добиваться новых побед в популярном зимнем виде спорта.
- В Приамурье появится новая бесплатная лыжная трасса
- Начато строительство канатной дороги между Россией и Китаем
- Предложение участков под аквакультуру на Дальнем Востоке возрастет на 25%
- Дальневосточные аистята встали на крыло под прицелом онлайн-камеры
- Жители и гости Владивостока "собирают" клубнику и огурцы в центре города
- Пассажиропоток аэропорта Благовещенск по итогам полугодия вырос на 29%
- Максим Акимов: БАМ - это живой организм, который работает на экономику страны
- В Приамурье скоростным интернетом обеспечат 825 социально-значимых объектов
- Бизнесмены из Японии лично ознакомились с производством продукции из сои, которую они закупают на амурском заводе
- В Благовещенске открыли новый скейт-парк для любителей экстремальных видов спорта
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.