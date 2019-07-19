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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Августа, 20:17 |
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Аэропорт Благовещенск готов к строительству новой взлётно-посадочной полосы
"Сегодня свершилось долгожданное событие - дан старт строительству новой взлетно-посадочной полосы. Прошло первое совещание с представителями правительства области, заказчиком-застройщиком ФГУП АГА (а), генподрядчиком АО "Гидроэлектромонтаж" и руководством аэропорта Благовещенск. Решались первые организационные вопросы, определились с планом на ближайшее время: передача площадки, ограждение и очистка от леса и кустарника территории, устройство временного рабочего поселка, подготовка рабочей документации, объем работ до конца текущего года. Настрой у всех позитивный. Новой взлетно-посадочной полосе быть", - сказал Павел Матюхин.
На днях пройдет передача строительной площадки заказчиком подрядной организации, которая в ближайшее время заступит на выполнение первых строительных работ, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
"Мы определили вектор реализации проектных решений, встретились со всеми эксплуатирующими и подрядными организациями, определили, что нам необходимо выполнить в текущем году и в последующие годы. Обсудили прогнозируемые риски в нашей дальнейшей работе, на данный момент больших рисков мы не видим. Стройконтроль и авторский надзор заказчиком привлечены для исполнения обязательств, все обязательства перед подрядной организацией заказчиком исполняются, сейчас подрядчик заключает договора поставки материалов и другие договора субподряда. Приемка выполненных работ будет осуществляться специалистами заказчика не реже одного раза в месяц", - отметил начальник управления капитального строительства ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" Сергей Ухалов.
В ходе совещания подрядчик сообщил, что готов к выходу на мероприятия, которые необходимо оперативно выполнить в этом году.
"К сожалению, строительный сезон частично уже упущен, вины региона в этом нет, но главное, что все-таки в этом году мы начнем реконструкцию аэропортового комплекса. Работы много, нельзя терять время, в первую очередь важно четко определиться с перечнем работ и планом выполнения их на этот год, чтобы с основным объемом мы зашли в следующем году" - добавил глава регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин.
Набор первоочередных работ подразумевает лесосводку и лесоочистку строительной территории и участка земли, организация логистики по доставке инертных материалов, которые имеют соответствующие технические характеристики для аэродромной инфраструктуры, заготовка необходимого объема инертного материала, обустройство временного рабочего поселка, установка бетонного завода и другие мероприятия.
"Строительная организация нам знакома, взаимодействие будет оказано нами. В рабочем порядке мы обменяемся требованиями к пропускному режиму на предприятии, определим порядок допуска транспорта и специалистов на территорию строительной площадки", - рассказал руководитель аэропорта Валерий Шлегель.
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