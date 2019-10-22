|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 22 Ноября, 14:43 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Имущественный налог для малого и среднего бизнеса в 2020 году останется минимальным
Это стало возможным благодаря Закону Амурской области, который был принят в октябре этого года. Он предусматривает установление ставки по налогу на имущество организаций в размере 1%.
Пониженная ставка применяется в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость. В эту категорию включены помещения торговых центров, административно-деловых зданий, а также нежилые помещения, которые предусмотрены (фактически используются) для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания, бытового обслуживания и пр.
Действующая редакция Закона предусматривала с 2020 года ставку в 2%. Областным законодательством предпринимателям с 2017 по 2020 годы был установлен так называемый «переходный период». В течение этого времени представители бизнес-сообщества, несогласные с кадастровой оценкой своего имущества, проводили работу по его переоценке. При этом отдельные предприниматели эту работу не завершили, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
«Этот фактор, а также недопущение резкого роста налоговой нагрузки на организации и предпринимателей явились основанием для установления ставки по налогу на имущество организаций в 2020 году в размере 1%», - уточнила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Оксана Кукшенева.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Имущественный налог для малого и среднего бизнеса в 2020 году останется минимальным
- Первые Международные российско-китайские зимние автомобильные игры пройдут на реке Амур
- В Амурской области появятся новые туристические маршруты
- Амурская область закупит в лизинг технику для уборки дорог
- В Приамурье аграрии получат более трех миллиардов рублей из Резервного фонда РФ
- Крупнейший таможенно-логистический комплекс будет построен на Дальнем Востоке
- Открыт первый регулярный международный рейс из Благовещенска в Санья
- Приамурью выделено 512,5 млн федеральных средств на ликвидацию последствий паводка
- Строительство арендного дома планируется в Приамурье
- Вторую очередь маслоэкстракционного завода "Амурский" планируют запустить в первом квартале 2020 года
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.