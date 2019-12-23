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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 24 Января, 13:59 |
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Отель французской сети "Mercure" в Благовещенске делает ставку на амурский колорит
Для амурского «Mercure» разработан уникальный дизайн-код, который подчеркивает особенности местного колорита.
«Перед дизайнерами стояла сложная задача - не просто сделать уютный, привлекательный интерьер, но и создать атмосферу, наполненную местной историей, переплетением культур, уникальностью географического положения. В то же время, мы хотели показать активное экономическое развитие региона. Наши гости могут насладиться чудесными видами на реку Амур, город и его достопримечательности и при этом совершить незабываемое приключение. Каждая деталь номера - микс истории и современности», - рассказал генеральный управляющий отеля Александр Павлюк.
Погружение в атмосферу начинается с лобби. На потолке разместилась освещенная конструкция, напоминающая боковые балки моста. Гости при желании могут увидеть и сам международный мост в Китай. С верхних этажей восточной части отеля открывается перспективный вид на набережную. Для обзора открыта площадка будущей «Золотой мили» и места, где ведется строительство первой в мире трансграничной канатной дороги. В переговорных комнатах потолок украшают декоративные элементы наподобие газовых труб, олицетворяющие присутствие в регионе другого индустриального объекта газопровода «Сила Сибири», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Пожалуй, чаще всего в интерьерах номеров и общественных пространств отеля встречается тема космоса. Стены коридоров украшают схемы-чертежи космодрома «Восточный». В номерах гости могут найти элементы космического корабля, ковры с изображением спутника, или светильник-орбиту.
Мercure Благовещенск стал самым восточным отелем группы Accor в России.
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