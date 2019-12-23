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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Амурской области для российских туристов, находящихся в Китае, временно откроют границу
На телефон "горячей линии" министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, открытой в связи с пролонгированием перерыва в работе международного пункта пропуска в Хэйхэ, поступило несколько десятков звонков от российских туристов, находящихся в данный момент в приграничном городе Хэйхэ.
В ходе первичных консультаций специалистам стало известно о девушке с подозрением на острое воспаление аппендицита.
Учитывая факт угрозы жизни и здоровья гражданки РФ, при активном участии Генерального консульства Российской Федерации в г. Харбине, с китайской стороной была достигнута договоренность об организации разового автобусного рейса для возврата российских туристов через пункт пропуска Хэйхэ в Благовещенск, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Для этого всем российским туристам, желающим выехать из Хэйхэ, необходимо 28 января к 9:00 по благовещенскому времени прибыть к зданию пункта пропуска Хэйхэ. Планируется, что процедура оформления и выпуска граждан займет не больше двух часов. В составе сотрудников, которые будут осуществлять возврат российских туристов, будет присутствовать медицинский работник.
«В настоящее время сотрудники международного отдела по телефону информируют о такой возможности всех, кто ранее уже обращался к нам за консультациями. Однако необходимо понимать точное количество российских туристов в Хэйхэ в данный момент, чтобы учесть все детали. Для этого просим самостоятельно сообщать о себе по номеру нашей «горячей линии» 8 (4162) 22-44-25», - рассказала первый заместитель Министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.
Координировать работу по возвращению граждан РФ будет сотрудник Минэкономразвития и внешних связей Амурской области. В случае возникновения проблемных ситуаций в указанный период, обращаться можно на номер рабочего телефона 8 (914) 556-16-66.
Напоминаем о том, что это перевозка пассажиров через границу – разовое явление, о котором удалось договориться с китайской стороной в связи со сложной ситуацией со здоровьем одной из гражданок РФ.
После этого перерыв в работе международного пункта пропуска Хэйхэ, согласно официальной информации китайской стороны, продолжится до 31 января.
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