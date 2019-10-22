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28 Октября 2019, 10:15 | Регион сегодня |

Открыт первый регулярный международный рейс из Благовещенска в Санья

Аэропорт Благовещенск переходит на зимнее расписание

"Календарь авиационных сезонов делится на два периода, сезон зимней навигации продолжается с последнего воскресенья октября до последней субботы марта. Сезон летней навигации длится с последнего воскресенья марта до последней субботы октября. Таким образом, зимний сезон 2019/2020 года начнется 27 октября 2019 года и продлится до 28 марта 2020 года", - рассказал руководитель аэропорта Благовещенск Валерий Шлегель.

В воскресенье, 27 октября, международный аэропорт Благовещенск переходит на зимнее расписание, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.

В неделю на московском направлении будет выполняться 22 рейса, в прошлом году в зимний период выполнялось 17 рейсов. Две авиакомпании "Сибирь" S7 и "Уральские авиалинии" будут выполнять ежедневно прямые рейсы в аэропорт Домодедово, последний перевозчик на маршруте Благовещенск – Екатеринбург – Москва оставляет три регулярных рейса по понедельникам, четвергам и субботам. А перевозчик "Северный ветер/Икар" запланировал 5 рейсов в неделю в московский аэропорт Шереметьево, кроме среды и воскресенья.

Авиакомпания "Сибирь" S7 продолжит выполнять регулярные рейсы в новосибирский аэропорт Толмачево 6 раз в неделю, кроме воскресенья.

В среду прилет в Благовещенск, а в четверг вылет в Якутск – такие рейсы планирует выполнять авиакомпания "Якутия".

Регулярные транзитные рейсы будут выполнять две авиакомпании. Авиакомпания "Аврора" по маршруту Южно-Сахалинск – Благовещенск – Владивосток. А перевозчик "ИрАэро" по двум маршрутам: Иркутск – Чита – Благовещенск – Владивосток и Иркутск – Улан-Удэ – Благовещенск – Владивосток.

"Особенностью зимней навигации в этом году станет первый регулярный международный рейс в китайский аэропорт Санья. Авиакомпания "Якутия" 30 октября приступит к выполнению таких рейсов из Благовещенска в Санья на воздушных судах Boeing 737, с количеством посадочных мест – 148 кресел", - рассказал генеральный директор аэропорта Благовещенск.

В международном секторе чартерные программы будут выполнять четыре перевозчика: "AZUR air", "Якутия", "Royal Flight" и "Икар". Более 190 рейсов будет выполнено на международном направлении в зимний сезон, планируется обслужить почти 43 тысячи пассажиров, в 2018 году в этот же период было выполнено130 рейсов.

Впервые из столицы Приамурья зимой можно будет улететь на вьетнамский остров Фукуок. С 30 октября полеты начнет выполнять авиакомпания "AZUR air" на самолетах Boeing 757 на 238 кресел. В чартерную программу перевозчика вошли еще два азиатских направления: тайский аэропорт Утапао и вьетнамский Нячанг.

С 25 декабря к чартерным рейсам на Вьетнам в аэропорт Утопао присоединится авиаперевозчик "Royal Flight", полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing 757.

Перевозчик "Икар" подготовил для амурчан чартерный маршрут Нячанг – Благовещенск – Пхукет, который будет выполняться на самолетах Boeing 767.

Авиакомпания "Алроса" с февраля начнет выполнять чартерные рейсы из Благовещенска в аэропорт китайского города Санья, на воздушных судах Boeing 737 с количеством посадочных мест – 182 кресла.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Аэропорт Благовещенск 


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