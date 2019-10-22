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28 Октября 2019, 10:30 | Регион сегодня |

Крупнейший таможенно-логистический комплекс будет построен на Дальнем Востоке

Инвестиционный проект ГК "РЕГИОН" стал победителем конкурса на строительство крупнейшего на Дальнем Востоке таможенно-логистического терминала (ТЛТ) "Каникурган"

Такое решение принято по итогам конкурентного отбора, проведенного комиссией по приоритетным инвестиционным проектам и улучшению инвестиционного климата при Правительстве Амурской области.

Губернатор Амурской области Василий Орлов подчеркнул, что таможенно-логистический терминал имеет для Амурской области стратегическое значение. Он без преувеличения представляет нашу страну и должен быть реализован качественно и в заявленные сроки, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.

"Прием заявок на участие в отборе проводился с 28 августа по 20 сентября. За это время в министерство экономического развития и внешних связей Амурской области поступило две заявки от компании "Речной порт "Номинал" и группы компаний "Регион" на включение их инвестпроектов в перечень приоритетных. По этим заявкам была проведена экспертиза и теперь по регламенту инвесторам необходимо представить комиссии свои проекты", - рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Согласно проекту группы компаний "Регион", терминал станет важной частью комплексной инфраструктуры автомобильного моста Благовещенск-Хэйхэ через Амур, движение по которому планируется открыть в 2020 году (суточная пропускная способность моста составит 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей). 

Проект ТЛТ планируется реализовать до 2024 года, он объединит множество инфраструктурных объектов (парковки, блоки таможенного оформления, склады, кафе и другие) на площади около 22 га и создаст свыше 800 новых рабочих мест. Первая очередь складов временного хранения, трак-стоп для паркинга грузовиков и автобусов, а также административное здание будут построены уже в следующем году. 

Еще одной отличительной чертой проекта группы компаний "Регион" стало решение о создании автономных источников энерго- и водоснабжения. Это позволит построить первые объекты терминала уже в 2020 году, не дожидаясь появления инженерной инфраструктуры.

Общий объем инвестиций в строительство ТЛТ превысит 8,1 млрд рублей. 

 "Развитие транспортной инфраструктуры – важнейшая задача для Приамурья, региона, где приграничная торговля выступает основным экономическим драйвером, и темпы ее роста за последнее время рекордны: около 20% ежегодно. Мы проектировали терминал с учетом этого фактора, а также факторов функциональности и комфорта для водителей и сотрудников комплекса, поэтому помимо основных функциональных блоков предусмотрели современную сервисную инфраструктуру. По нашим прогнозам, ТЛТ позволит до 2030 года увеличить объем российско-китайского грузопотока через Благовещенск в 10 раз", - рассказала генеральный директор Агентства развития проектных инициатив ГК "РЕГИОН" Валерия Репкова. 

Проект второго потенциального инвестора, компании "Речной порт "Номинал", позволит обеспечить транспортную пропускную способность до 1250 грузовых автомобилей в сутки. Планируется возвести 4 холодных и 4 теплых склада с изменяемым температурным режимом, открытые стоянки и стоянки под навесом. При этом общий объем площади составит 18 га, а строительство и ввод в эксплуатацию первых объектов предусмотрен в 2021 году. По словам генерального директора компании "Речной порт "Номинал" Александра Рыхальского, это связано с необходимостью создания на начальном этапе в 2020 году системы коммуникаций (скважин, электросетей, септика и тд). После запуска объекта будут привлечены 202 новых сотрудника.

Общий объем инвестиций у проекта "Речной порт "Номинал" составит более 500 млн. рублей. 

В свою очередь директор "Агентства по привлечению инвестиций Амурской области" Павел Пузанов отметил, что согласно базовой финансовой модели, минимальный объем инвестиций для подобного масштаба грузопотоков не может быть меньше 5 млрд руб.

Единогласным решением всех членов комиссии было принято инвестпредложение группы компаний "Регион".

"Мы понимаем, что это очень сложный, стратегически важный объект, поэтому Правительство Амурской области готово оказать вам государственную поддержку. У инвестора будет возможность получить статус "резидент ТОР" со всеми соответствующими преференциями. По степени проработанности проекта, предлагаемому объему вложений и срокам реализации "РЕГИОН" получил сегодня единогласное первенство. Мы знаем, что этот инвестор комплексно подходит к развитию территорий, выдвигая зачастую нестандартные, инновационные решения", – подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.

Досье "Дальневосточного капитала": Группа компаний "РЕГИОН" – один из крупнейших в России частных финансово-инвестиционных холдингов. Важным направлением деятельности Группы является государственно-частное партнерство. Входящее в структуру холдинга Агентство развития проектных инициатив (АРПИ) специализируется на инвестировании в приоритетные для государства инфраструктурные проекты, частичное или полное финансирование которых осуществляется за счет частных источников: проекты в сфере развития транспортной- и IT-инфраструктуры, технологической модернизации медицины, социальной сферы, ЖКХ (создание интеллектуальной среды "Умный город". В Амурской области ГК "РЕГИОН" реализует проект трансграничной канатной дороги через Амур между Благовещенском и Хэйхэ.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Амурская область  регион  Дальний Восток 


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