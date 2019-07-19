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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 30 Июля, 07:50 |
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Амурскую сою ждут в Южной Корее
Также зарубежных партнеров познакомили с условиями выращивания главной сельскохозяйственной культуры Амурской области. Для делегации организовали выезд на соевые поля, где обсудили основные векторы дальнейшего сотрудничества.
Как отметили в компании, результатом таких встреч на практике являются долгосрочные контракты по поставке сои в страны Азиатского региона. Прежде всего, это вызвано большой потребностью в продуктах переработки соевой культуры: соевое молоко, соевый соус, тофу и тд.
Южная Корея – не единственная страна Азиатско-Тихоокеанского региона, проявляющая интерес к амурской сельхозпродукции. В этом году компания «АНК» принимала у себя японскую делегацию с о. Хоккайдо, куда вошли представители комбикормового завода, а также дистрибьюторы. Вектор интереса японских партнеров направлен на поставку соевого шрота.
Ранее стороны подписали долгосрочный контракт. В Японию уже отправлено более 500 тонн амурской продукции.
Еще один ключевой продукт компании «АНК», соевое масло «Жемчужина Амура», активно поставляется на рынок Вьетнама и Китая, а также центральные и дальневосточные регионы России.
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