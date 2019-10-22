|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 29 Октября, 17:40 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приамурье аграрии получат более трех миллиардов рублей из Резервного фонда РФ
Они пойдут на компенсации ущерба 86 сельскохозяйственным товаропроизводителям и 210 крестьянским (фермерским) хозяйствам, пострадавшим в результате летнего паводка, а также уплату процентов по 221 кредиту аграриев.
Распоряжение о выделении средств подписал Председатель Правительства Российской Федерации, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Напомним, в Приамурье во время летнего паводка пострадали 329 хозяйств, был практически уничтожен урожай на общей площади 255 тысяч гектар.
Общий ущерб составил 3 108, 7 млн рублей в том числе по объектам растениеводства 3 107 910,44 тыс.рублей, аквакультуры – 272,88 тыс.рублей, материальным ценностям (сено, овес на фураж) 497,63 тыс.рублей.
«Мы оперативно направили в Минсельхоз России все необходимые данные и документы, чтобы наши аграрии, пострадавшие во время паводка, смогли получить господдержку, - пояснил заместитель председателя Правительства Амурской области Александр Нестеренко. – Очень важно, что благодаря выделенным средствам потребности сельхозтоваропроизводителей для нормализации работы будут удовлетворены практически 100%».
- В Приамурье аграрии получат более трех миллиардов рублей из Резервного фонда РФ
- Крупнейший таможенно-логистический комплекс будет построен на Дальнем Востоке
- Открыт первый регулярный международный рейс из Благовещенска в Санья
- Приамурью выделено 512,5 млн федеральных средств на ликвидацию последствий паводка
- Строительство арендного дома планируется в Приамурье
- Вторую очередь маслоэкстракционного завода "Амурский" планируют запустить в первом квартале 2020 года
- Космический туризм, продвижение территорий и тенденции отрасли: в Приамурье состоялась встреча с представителями туриндустрии
- Главную проблему Владивостока могут запретить по всей стране
- Компания Яндекс заходит в Приморье по всем направлениям
- Установлены колонны выделения пропана и бутана для третьей и четвертой линий Амурского ГПЗ
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.