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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Января, 20:41 |
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В Приамурье продолжаются мероприятия для предотвращения распространения коронавируса
"Работаем в штатном режиме. Ситуация стабильная. Продолжаем проведение всех профилактических мероприятий", - прокомментировала руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова.
До всех медорганизаций области доведены алгоритмы действий. Проводится сбор эпидемиологического анамнеза пациентов с подозрением на острое респираторное заболевание. Если при опросе выясняется, что больной прибыл из Китая или контактировал с больным из этой страны, его госпитализируют, берут биологический материал для лабораторных исследований на весь перечень возможных возбудителей заболевания, включая коронавирусную инфекцию, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Лечебные учреждения региона обеспечены всеми необходимыми препаратами и средствами защиты.
"Хочу отметить, что уже введены плановые противоэпидемические мероприятия, которые проводятся на уровне медицинских организаций во время каждого сезонного подъёма заболеваемости вирусными инфекциями. Они позволят минимизировать распространение инфекции и риски заражения новым вирусом", - сказала министр здравоохранения области Евгения Жарновникова.
Как сообщает региональный Роспотребнадзор, по результатам ежедневного оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога.
Министр ещё раз напомнила, что в период сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ необходимо соблюдать меры личной профилактики – больше гулять на свежем воздухе, заниматься спортом, употреблять больше фруктов и овощей, богатых витамином С, пить много жидкости, чаще проветривать помещения и избегать мест массового скопления людей.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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