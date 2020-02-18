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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 30 Марта, 11:31 |
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Город на старте
Малые города сегодня не являют собой предмет широкого интереса. В жизни страны они обычно не играют большого значения. Но они располагают огромным потенциалом экономического и духовного роста, уникальными возможностями создания и поддержания комфортной среды обитания. И одним из образцов раскрытия такого потенциала является город Циолковский в Амурской области, который для дальневосточников становится примером, на который стоит ориентироваться в преображении других городов и поселков.
Масштаб «точки роста»
В июле прошлого года полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ на совещании у губернатора Амурской области раскритиковал медленный ход развития города Циолковский и недостаточное к нему внимание со стороны «Роскосмоса». Тогда он отмечал, что по плану развития города в течение ближайших 10 лет предусмотрено 12 организационных мероприятий, и 255 мероприятий - по инфраструктуре города, а необходимый объем финансирования для этого - 53 млрд рублей. Но социальные проекты продвигаются медленно.
После этого состоялся еще один важный разговор о развитии города. На совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома «Восточный», проводившемся в начале сентября прошлого года, президент РФ Владимир ПУТИН сказал следующее: «Отдельно остановимся на такой важной теме, как социальная инфраструктура вокруг космодрома. Мы неоднократно говорили о том, что космодром «Восточный» и город Циолковский должны войти в число «точек роста» Дальнего Востока, способствовать укреплению кадрового потенциала этого региона». И затем было серьезное обсуждение того, как эту «точку» развивать. Оно, и последовавшие за этим решения, в главной степени и определили среднесрочные перспективы Циолковского.
Надо отметить, что город имеет солидную историю. В 1961 году на этой территории был основан поселок Углегорск, ставший социальным тылом 27-й Краснознаменной Дальневосточной дивизии ракетных войск стратегического назначения. С 1969-го по 1994-й город носил название Свободный-18. Затем, с марта 1996 года до 2007-го, развивался в связке с космодромом «Свободный» Минобороны. А теперь градообразующим для него стал гражданский космодром «Восточный», строящийся на основании Указа президента от 6 ноября 2007 года.
Кстати, президент и подал инициативу о переименовании Углегорска в город Циолковский, в честь основоположника русской космонавтики. В марте 2014 года среди горожан был проведен опрос, и по его результатам в конце декабря 2015 года поселок исчез, и появился город с новым именем.
В начале этого века численность постоянного населения Циолковского была около 5 тысяч человек. Теперь здесь проживает уже немногим более 6,7 тысяч жителей. Ранее были анонсированы планы построить рядом с космодромом город с численностью населения более 25 тысяч человек уже к 2018 году, но реализация этих планов заметно отстала от темпов развития космодрома. И активное строительство социальных объектов, особенно жилья, развернулось здесь всего несколько лет назад, когда потребность в них резко выросла.
В конце минувшего января председатель правительства РФ Михаил МИШУСТИН подписал распоряжение об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города Циолковского до 2030 года. По намеченным цифрам план оказался несколько скромнее, чем говорилось прежде. Теперь предполагается, что за десять лет население города вырастет до 17,9 тысяч человек, а не до 30 тысяч. И на его обновление было решено выделить сумму более чем 32,6 миллиарда рублей.
Цели и задачи
Министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила СТАРКОВА отметила, что на строительство многочисленных объектов социального назначения города будут консолидироваться средства из федерального, областного и муниципального бюджетов. Значительную часть денег будет выделять корпорация «Роскосмос», заинтересованная в создании необходимой инфраструктуры и комфортной среды для специалистов космодрома и жителей города.
В правительстве Амурской области отмечают, что реализация плановых мероприятий, рассчитанных на 10 лет, должна начаться уже в этом году. И в первую очередь строиться будет жилье. Планируется, что обеспеченность жильем жителей города повысится с 15 кв. метров на человека до 18,6, а площадь жилого фонда города увеличится до 333 тысяч кв. метров. Впрочем, такая обеспеченность - ниже средней по стране и ДФО, и ее, видимо, придется повышать, увеличивая объемы жилищного строительства.
К настоящему времени в микрорайоне «Звездный» уже заселены шесть новых домов на 447 квартир, в которых проживает около полутора тысяч человек. Недавно был сдан еще один. Около десятка многоэтажек сейчас находится на разных этапах строительства.
К 2025 году корпорация «Роскосмос» наметила цель - возвести в новых микрорайонах города, соседствующих со старым Углегорском, более 1 500 квартир для 6 тысяч работников космодрома и членов их семей. Только на это по программе развития города будет выделено свыше 16 млрд рублей.
В этом году, летом, предполагается ввести новые жилые дома общей площадью около 44,8 тысяч кв. метров, на 723 квартиры примерно для 2,1 тыс. человек. Они не строились и стояли замороженными более трех лет, с тех пор, как от строительства космодрома и его инфраструктуры был отстранен обанкроченный строительный главк «Дальспецстрой». Известно, что все квартиры уже расписаны, и с новосельями, как только дома будут сданы, люди не задержатся, поскольку жилье здесь вводится «под ключ».
Кстати, руководитель «Роскосмоса» Дмитрий РОГОЗИН заявил, что в Циолковском более не предусматривается строить высотные жилые дома, поскольку они недостаточно комфортны для людей. Большинство квартир в них - однокомнатные, что для семьи тесно. Поэтому вторую очередь строительства нового жилья по намеченной программе предложено осуществить удобными для семей 2-3-этажными домами с небольшими земельными участками.
Всего к 2028 году в городе намечается ввести 175 тысяч кв. метров нового жилья. И строительство должно будет идти такими темпами, чтобы успеть за потребностями населения.
В этом году построенное уже «Роскосмосом» жилье и обслуживающие его объекты начали передаваться на баланс города. Это же ожидает и те дома и объекты, которые строятся и будут вводиться корпорацией в городе в ближайшей перспективе.
Глава города Сергей ЛЕВИЦКИЙ отмечал, что концептуально строительство будет вестись «с учетом перспектив развития города как молодежного, научного и инновационного космического центра».
В следующем году на средства «Роскосмоса» в микрорайоне «Звездный» намечается ввести школу на 825 учеников, а к 2025 году должны появиться три новых детсада на 230 мест каждый. В ближайшие годы будет реконструирована действующая школа, и после обновления ее смогут посещать более 1 200 учеников. В 2022 году запланировано ввести большой комплекс медико-санитарного назначения. Недавно введены административное здание и детский сад на 230 мест, завершено строительство первого в городе бассейна на пять дорожек, длиной 25 метров.
В прошлом году для города было завершено и строительство нового водозабора мощностью 5 240 кубометров воды в сутки с современным многоступенчатым комплексом водоочистки. Питьевая вода берется из 8 глубоких скважин, и считается, что введенной мощности городу хватит до той поры, пока его численность не дойдет до 30 000 человек.
Планами развития города предусмотрены также строительство многофункционального молодежного культурного центра нового типа общей площадью около 3,5 тысяч кв. метров, футбольного стадиона, здания ЗАГСа и правоохранительных органов, парк Победы. Намечены реконструкция сквера им. Юрия Гагарина, ремонт и рост систем тепло- и водоснабжения, канализации. Их общая протяженность должна достичь 60 километров. Будет обновляться дорожное покрытие основных улиц города, и построено 7 километров новых городских дорог.
В конце лета прошлого года в центре города была благоустроена общественная территория, где, помимо традиционных клумб, лавочек и фонарей, заработал первый фонтан. Далее предусмотрено строительство новых парков и скверов, бульваров, пешеходных и велосипедных зон, которые должны создать единый зеленый каркас Циолковского, насыщенный общественными пространствами.
В Амурской области сейчас активно разворачиваются работы по газификации городов, и перевод городской котельной Циолковского на газ стоит на первом месте среди задач этой региональной программы. Подать газ на котельную планируется в 2021 году, и «Газпром» уже сообщил, что отвод от газопровода «Сила Сибири» до этого города построен. Тогда же на газ будут переводиться 12 котельных космодрома и два промышленных объекта.
В рамках строительства второй очереди стартового комплекса тяжелой ракеты «Ангара», которое было начато в прошлом году, «Роскосмосом» городу обещано построить и свой аэропорт. Возможно, что одна из линий современного трамвая, который решено внедрять для обслуживания большой территории космодрома, дотянется и до города. Пятисекционные трамвайные низкопольные вагоны для этого планируется изготовить на Усть-Катавском заводе, который в дальнейшем обязался наладить и их техническое обслуживание.
«Умный» пример
В конце прошлого года город Циолковский, по итогам впервые подсчитанного в стране индекса качества городской среды для 1 114 городов, по данным Минстроя России, стал дальневосточным лидером соответствующего рейтинга. Он набрал 202 балла из 360-ти возможных. А, как отмечал министр Владимир ЯКУШЕВ, в городах, которые получили свыше 180 баллов, городская среда считается благоприятной. Самое максимальное количество баллов, 60, город получил «за жилье и прилегающие пространства». И значительное число к ним добавили «озеленение и общегородское пространство». Лишь вторым в ДФО по качеству жизни в этом рейтинге оказался Владивосток - 196 баллов, и на третьем месте сахалинский Долинск - 185.
Особое преимущество региональному лидеру качества жизни придает то обстоятельство, что Циолковский фактически первым в стране начали проектировать по принципам «умного города», и первые четыре новые девятиэтажки уже около четырех лет эксплуатируются по новым стандартам: автоматически осуществляется мониторинг многих их параметров жизнедеятельности - работы лифтов, систем ЖКХ, безопасности среды.
По мере ввода следующих жилых домов они также будут встраиваться в систему «умного города». Одновременно «Роскосмос» поставил задачу - подтянуть под новые требования и старую часть Циолковского, чтобы город стал единым здоровым организмом.
Старый микрорайон на сегодня - это 30 кирпичных четырехэтажных домов и 3 панельных пятиэтажки общей площадью около 105,4 тысячи кв. метров. Они отслужили уже более полувека, и для них в ближайшем будущем намечен поэтапный ремонт фасадов с повышением их энергоэффективности.
В конце февраля стало известно, что по итогам третьего Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений России одним из победителей стал этот амурский город. В поощрение ему выделили 45 млн рублей на реализацию представленного им проекта благоустройства парка Победы. Мэр города уже пообещал, что этот парк станет лучшим в области.
В минувшем году Дмитрий Рогозин пообещал, что в течение 2020 года в Циолковском во время каждого ракетного пуска с космодрома «Восточный» будут проводиться мероприятия, посвященные развитию города. И первый пуск намечен на конец апреля. К нему приурочена встреча экспертов по созданию комфортной городской среды, на которую приглашены японские и сингапурские специалисты. Глава ведомства так обозначил цель, которую он преследует при этом: «Сделать так, чтобы город Циолковский развивался как полигон для применения самых современных технологий развития городов. Город молодой, поэтому то, что там найдет свое применение, может быть тиражировано на другие города».
Город предлагается сделать привлекательным для инвесторов и туристов. Если первые смогут своими проектами ускорить развитие города, то обслуживание гостей могло бы стать серьезной статьей дохода для жителей и муниципальной казны. Считается, что главным, на что сюда будут приезжать посмотреть, это, конечно, космодром и запуски ракет. И первые туристы уже проторили этот маршрут. Но и сам город сегодня постепенно насыщается разнообразными объектами, которые интересно посмотреть. Именно в нем недавно открылся музей истории развития космодрома.
Считается, что серьезным препятствием многим планам является то, что Циолковский развивается в режиме ЗАТО. Предложения сделать его открытым городом уже были, но считается, что пока это делать рано, и срок, когда это должно произойти, пока не определен.
Виктор Кудинов.
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