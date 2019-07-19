|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 31 Июля, 09:55 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 07, 2019
30.07 |Благотворительный забег "Достигая цели" пройдет во всех регионах ДВЖД
30.07 |ДВФУ представил результаты работы над проектом по разработке "Синтетической личности"
30.07 |Сергей Шенталинский: В Магадане люди не живут, а выживают
30.07 |В Якутию для тушения лесных пожаров вылетел Бе-200
30.07 |В Амурской области открыт счёт для помощи пострадавшим от паводка в Приамурье
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
30 Июля 2019, 09:30 | Регион сегодня |
В Амурской области открыт счёт для помощи пострадавшим от паводка в Приамурье
Правительство Амурской области сообщает реквизиты для перечисления денежных средств от юридических и физических лиц для оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Амурской области в июле 2019 года
Все желающие могут оказать финансовую помощь по реквизитам:
Получатель: минфин АО (ГКУ "Амурский центр ГЗ и ПБ", л/с 05928238861)
ИНН 2801102671
КПП 280101001
БИК 041012001
Банк Отделение Благовещенск
Счет 40302810600004000001
ОКТМО 10701000
КБК 000 0000 0000000 000 000
Назначение платежа: Добровольные пожертвования для оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Амурской области в июле 2019 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Журнал "Дальневосточный капитал".
Теги: Приамурье Амурская область паводок
Loading...
Новости раздела
- В Амурской области открыт счёт для помощи пострадавшим от паводка в Приамурье
- Амурскую сою ждут в Южной Корее
- Расширение рынка Китая для сельхозпродукции обсудили в Амурской области
- В Приамурье появится новая бесплатная лыжная трасса
- Начато строительство канатной дороги между Россией и Китаем
- Предложение участков под аквакультуру на Дальнем Востоке возрастет на 25%
- Дальневосточные аистята встали на крыло под прицелом онлайн-камеры
- Жители и гости Владивостока "собирают" клубнику и огурцы в центре города
- Пассажиропоток аэропорта Благовещенск по итогам полугодия вырос на 29%
- Максим Акимов: БАМ - это живой организм, который работает на экономику страны
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram