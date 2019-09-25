|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 30 Сентября, 15:33 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 09, 2019
30.09 |Юрий Трутнев посетил новый терминал международного аэропорта Хабаровск
30.09 |Уникальный опыт Хабаровского края по мониторингу лесов будет распространен по всему ДФО
30.09 |Установлены колонны выделения пропана и бутана для третьей и четвертой линий Амурского ГПЗ
30.09 |Сколько можно? Красной икре ограничат вес в частных чемоданах
30.09 |Сахалинская область и "Мицубиси Корпорейшн" договорились о дальнейшем сотрудничестве
24 Сентября 2019, 17:455-й ВЭФ превзошел ожидания Трутнева в 6 раз Более трех триллионов рублей инвестиций в Дальний Восток, миллиард долларов США индийского кредита, рекордное количество подписанных соглашений - со всех позиций V Восточный экономический форум, проходивший с 4 по 6 сентября во Владивостоке под девизом: "Дальний Восток - горизонты развития", стал особенным
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
30 Сентября 2019, 10:30 | Регион сегодня |
Установлены колонны выделения пропана и бутана для третьей и четвертой линий Амурского ГПЗ
На Амурском газоперерабатывающем заводе установлены колонны выделения пропана (депропанизатор) и бутана (дебутанизатор) газофракционирующей установки для третьей и четвертой технологических линий
Это оборудование позволяет выделять из широкой фракции легких углеводородов товарные фракции пропана и бутана, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Вес депропанизатора составляет 258 тонн, высота - 54,3 м. Вес колонны выделения бутана - 134 тонны, высота - 48 м.
Всего на заводе будет установлено три пары депропанизатор-дебутанизатор - по одной паре колонн на каждые две технологические линии. Первая пара таких колонн была смонтирована на Амурском ГПЗ летом 2019 года.
Теги: Амурская область ГПЗ
Loading...
Новости раздела
- Установлены колонны выделения пропана и бутана для третьей и четвертой линий Амурского ГПЗ
- Власти Свободного намерены объявить аукцион на проектирование строительства путепровода над "Транссибом"
- В Приамурье введена в эксплуатацию самая мощная в России ГЭС, построенная в постсоветский период
- В аэропорту Благовещенск установлено новое досмотровое оборудование - интроскоп
- Сбербанк профинансирует сельхозотрасль Приамурья на 40 млн рублей
- В Приморье на огороде в заповеднике "выросли" двухэтажные коттеджи
- Аэропорт Благовещенск готов к строительству новой взлётно-посадочной полосы
- На "Улице Дальнего Востока" Амурская область развернется на трех этажах
- На Дальнем Востоке обнаружили 2 млн гектаров земли без хозяина
- Отменена комиссия за перевод пожертвований от физлиц для пострадавших от паводка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram
30 Августа 2019, 09:00"Президентский форум": Международные ожидания, прогнозы, пожелания В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке консулы иностранных государств делятся своим видением развития экономических отношений между нашими странами, отмечают сильные стороны двустороннего сотрудничества и рассказывают о том, в каких направлениях существует потенциал для его роста