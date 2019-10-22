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Четверг| 31 Октября, 14:41 |
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Амурская область закупит в лизинг технику для уборки дорог
Губернатор Амурской области Василий Орлов дал поручение министерству транспорта региона собрать в муниципалитетах потребность в приобретении коммунальной техники для очистки дорог российского производства
«Мы готовы в следующем году поддержать приобретение этой техники, в частности – планируем взять на себя лизинговые платежи на ближайшие три года. Оцените свои потребности, определите, сколько техники необходимо», - обратился Василий Орлов к главам муниципалитетов.
Напомним, функционирование уборочной техники – актуальный для всего Приамурья вопрос. Так, после мощного снегопада 25 октября на дороги области вышло более 40 единиц техники для расчистки и отсыпки трасс региона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Как отметил губернатор, по такой же схеме необходимо собрать потребность городов и районов в приобретении пассажирских автобусов для обслуживания регулярных муниципальных маршрутов. Область также готова взять на себя лизинговые платежи.
Василий Орлов подчеркнул, что полученные от муниципалитетов данные будут учтены при рассмотрении бюджета региона.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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