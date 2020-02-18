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Среда| 01 Апреля, 18:44 |
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Фургал ввел в Хабаровском крае режим "неполной" самоизоляции
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сделал официальное заявление о введении на территории Хабаровского края режима самоизоляции до 14 апреля. Однако в отличие от ожиданий, он касается не всех.
"С сегодняшнего дня по 14 апреля вводится режим самоизоляции для:
- пожилых людей 65 лет и старше;
- лиц, состоящих на диспансерном учёте из-за заболеваний дыхательных путей, системы кровообращения, онкологии;
- тех, кому предписано соблюдать карантин;
- а также для тех, кто сегодня находится на вынужденных каникулах и не работает.
Также мы приостанавливаем работу торговых центров, и продлеваем запрет на работу кафе, баров и ресторанов до 14 апреля", - сообщил губернатор Хабаровского края в своем блоге в Instagram.
По состоянию на 1 апреля в Хабаровском крае госпитализированы 9 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
На сегодняшний день все пациенты с улучшением, тяжелобольных нет. У 12 пациентов в крае установлено подозрение на коронавирусную инфекцию.
В краевом инфекционном госпитале 35 больных с внебольничными пневмониями (движение за сутки: выбыло с выздоровлением 2, поступило 8) и 17 пациентов с ОРВИ.
В ОРИТ 3 пациента с внебольничными пневмониями иной этиологии, не связанные с короновирусной инфекцией.
В изоляторе находятся 3 человека из числа близких контактов (остальные выписаны в связи с получением отрицательных результатов обследования на COVID-19). Все они в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет.
Олег КУЛЬГИН.
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