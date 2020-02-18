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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 02 Апреля, 04:43 |
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В Хабаровском крае определились с мерами поддержки бизнеса из-за коронавируса
Как отметили в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края, в их числе финансы, налоги, имущество, закупки, отраслевые меры, мониторинг, а также информирование бизнеса сообщества. При необходимости план может быть расширен.
Действие плана распространяется на предприятия и компании, которые работают в отраслях, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса.
"Часть мероприятий, предусмотренных документом, уже выполняется. Ведется постоянный мониторинг экономической ситуации на предприятиях региона. Распоряжением губернатора до 1 мая приостановлено назначение плановых и внеплановых проверок в отношении бизнеса. В части закупок до 1 июня устанавливается минимальный процент обеспечения заявки - 0,5% от начальной цены, размер обеспечения контракта снижен до 5%. Фонд поддержки малого предпринимательства готов выдавать микрозаймы по программе «Рефинансирование» до 5 млн рублей по ставке 8% годовых. Сейчас на рассмотрении 3 заявки на общую сумму 3 млн рублей. Многие действующие заёмщики Фонда просят пересмотреть графики и сумму платежей, предоставить отсрочку. По состоянию на 31 марта зарегистрировано 54 таких обращения, по ним будут приняты положительные решения", - сообщил и. о. министра инвестиционного развития и предпринимательства края Максим Тарасов.
Также с 1 апреля будет предоставлена отсрочка по уплате аренды государственного и муниципального имущества, рассчитаться с арендодателем предприниматели смогут в 2021 году. Решается вопрос о размерах снижения процентных ставок по упрощенной системе налогообложения, налогу на имущество для гостиниц и общепита, транспортному налогу и ряда других.
Предприятия, по словам чиновника, на полгода освободят от уплаты долгов по налогам и штрафам. Меры взыскания отодвинуты до 1 мая, однако если у предпринимателей есть возможность постепенно рассчитываться по долгам, то УФНС по Хабаровскому краю рекомендует производить выплаты, а не накапливать их.
Олег КУЛЬГИН.
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