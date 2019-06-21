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Чистая прибыль АО "Хабаровский аэропорт" за 2018 год составила 607,9 млн рублей
28 июня состоялось годовое общее собрание акционеров АО "Хабаровский аэропорт". Подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году и переизбран состав Совета директоров.
Акционеры АО "Хабаровский аэропорт" утвердили годовой отчет за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества по итогам 2018 года.
В 2018 году международный аэропорт Хабаровск продемонстрировал рост основных производственных показателей. Пассажиропоток достиг 2 млн. 142 тыс. человек, что на 4,5 % больше, чем в 2017 году. Чистая прибыль АО «Хабаровский аэропорт» за 2018 год составила 607,9 млн. руб. Акционеры АО «Хабаровский аэропорт», как и годом ранее, приняли решение направить прибыль на реализацию инвестпроекта по строительству нового терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск.
Совет директоров предприятия переизбран в прежнем составе:
Председатель Совета директоров - Константин Басюк, Президент ООО «УК КОМАКС» (управляющая организация АО «Хабаровский аэропорт»);
Ярослав Аширов, первый вице-президент ООО «УК КОМАКС»;
Константин Басманов, руководитель Блока "Средний и малый бизнес" ПАО "Промсвязьбанк";
Евгений Орлов, управляющий региональным операционным офисом «Хабаровский», вице-президент ПАО «Банк ВТБ»;
Сергей Полозков, глава Представительства АО «Хабаровский аэропорт» в г. Москве;
Татьяна Семенова, вице-президент по стратегии и развитию ООО «УК КОМАКС».
Аудитором АО «Хабаровский Аэропорт» на 2019 год утверждена аудиторская фирма АО "БДО Юникон".
АО «Хабаровский аэропорт» - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый). Международный аэропорт Хабаровск - крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 млн. пассажиров.
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