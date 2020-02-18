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В аэропорту Хабаровск прошел зимний споттинг
В международном аэропорту Хабаровск состоялся зимний споттинг. В последний день уходящей зимы, 29 февраля, более 30 ценителей авиационной фотографии собрались вместе, чтобы запечатлеть самолеты в первых лучах рассветного солнца.
География участников события была представлена Хабаровском, Владивостоком и Южно-Сахалинском.
Любовь к авиационной фотографии объединила в аэропорту Хабаровск не только представителей разных городов, но и участников разного возраста и уровня – в споттинге приняли участие начинающие и опытные фотографы в возрасте от 12 до 65 лет.
В начале мероприятия участники прошли необходимый инструктаж по технике безопасности и получили презенты от представителей администрации АО «Хабаровский аэропорт» - фирменные значки с изображением символики аэропорта.
Мероприятие стартовало в 6.00 утра и продолжалось более 9 часов. За это время в объективы споттеров попало около 30 воздушных судов разных авиакомпаний при взлетах и посадках.
Сценарий зимнего споттинга отличался от предыдущих тем, что его участники разделились на несколько подгрупп, чтобы запечатлеть самолеты с разных точек территории аэродрома.
Еще одной особенностью события стало посещение воздушных судов авиакомпании «Хабаровские авиалинии», выполняющей регулярные и чартерные рейсы по региональным маршрутам.
В завершение мероприятия прошла встреча фотографов, экипажа одного из воздушных судов «Хабаровских авиалиний» и ветеранов авиации, которые поделились со споттерами своими воспоминаниями о трудовых буднях.
«Проведение официальных споттингов стало доброй традицией международного аэропорта Хабаровск. Сегодняшнее событие было особенным – это самый масштабный споттинг по количеству участников за последние десять лет. В составе участников много опытных споттеров, но очень радует то, что с каждым разом наши ряды пополняются молодыми мальчишками и девчонками, а значит, наше дело будет развиваться и дальше», - отметил представитель хабаровского споттинг-движения Денис Тупичкин.
По итогам состоявшегося события планируется организовать конкурс на лучшую фотографию, победитель которого получит памятные подарки от международного аэропорта Хабаровск.
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