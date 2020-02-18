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Четверг| 02 Апреля, 21:37 |
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В Комсомольске-на-Амуре обещают достроить набережную
В Комсомольске-на-Амуре к концу осени планируют завершить работы по благоустройству набережной Амура, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Ростендере. Госучреждение «Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амура» объявило тендер по выбору подрядчика для реконструкции береговой зоны.
Согласно материалам тендера, здесь планируют построить пешеходный фонтан, три берегоукрепительных сооружения, провести общее благоустройство и озеленение, установить два общественных туалета. Работы коснутся участка набережной длиной 2,8 км.
Стоимость благоустройства оценивается в 1 млрд 204 млн рублей. Заявки от участников тендера принимают до 8 апреля, а на следующий день подведут его итоги. Работы планируют начать с 1 мая, а завершить – в середине ноября 2020 года.
Вопрос имеет длинную и весьма путаную историю. Благоустройство комсомолськой набережной было начато в 2016 году. С этой целью создали заказчика в лице госучреждения "Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амура", утвердили проект реконструкции, на конкурсе выбрали генподрядчика.
Работы по реконструкции успешно шли до конца 2018 года, однако после перевыборов губернатора по непонятной причине застопорились. На объекты набережной зашли работники прокуратуры в поисках различных нарушений.
В результате возникшей турбулентности было остановлено строительство пешеходного фонтана, готовность которого на конец 2019 года составляла 90 процентов. У подрядчика возникли сложности с финансированием, и он выбился из графика. В результате с ним расторгли контракт.
Набережная к началу 2020 году наряду с многими другими объектами Долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре попала в разряд долгостроев, за которые правительство края подверглось критике со стороны государственный органов власти.
После многочисленных заявлений губернатора Сергея Фургала о том, что он переведет выполнение этого плана в ручное управление дело, наконец-то, сдвинулось с мертвой точки. Остается надеяться, что жители Комсомольска к соени увидят пешеходный фонтан и другие объекты инфраструктуры набережной.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
- В Комсомольске-на-Амуре обещают достроить набережную
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