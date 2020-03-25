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Среда| 03 Июня, 05:37 |
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Крупную контрабанду леса пресекли на Хабаровской таможне
Объем незаконно вывезенной древесины ценных пород (дуб монгольский и ясень маньчжурский) составил более 32 тысяч кубометров, а стоимость более 204 млн рублей.
Контрабанду ценных пород древесины выявили хабаровские таможенники при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Как рассказала начальник отдела дознания Хабаровской таможни Татьяна Комарова, экспорт лесоматериалов ценных пород древесины из России в Китай осуществлял житель Хабаровска от лица двух коммерческих организаций. Директорами этих двух фирм являлись подставные лица, зарегистрированные в Московской и Рязанской областях.
Злоумышленник действовал по доверенности. При таможенном декларировании он предоставлял в Хабаровскую таможню подложные документы (контракт и разрешение СИТЕС), на основании которых осуществлялся незаконный экспорт ценных пород древесины.
По факту контрабанды лесоматериалов Хабаровская таможня возбудила 7 уголовных дел по ч.1 ст.226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере».
«Максимальное наказание за такое преступление - лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей», - сообщила корреспонденту «Дальневосточного капитала» пресс-секретарь Хабаровской таможни Елена Попова.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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