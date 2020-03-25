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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 03 Июня, 05:37 |
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Сразу три офисных красавицы из ДФО отобраны в полуфинал международного конкурса
Полуфинал Международного конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2020» прошел в Хабаровске. Кастинг был переведен в дистанционный формат в связи с запретом проведения массовых мероприятий по причине угрозы распространения коронавируса. Для демонстрации своих талантов участницы прислали видео-визитки вместе с анкетами.
Из анкет, которые прислали в оргкомитет офисные сотрудницы ДФО, дистанционный отбор прошли три участницы. Они будут представлять регион в полуфинале конкурса. В числе победителей полуфинала (на фото слева направо) - Ольга Макаревич, консультант Алданского районного суда, г. Алдан, Якутия; Анна Веренина, специалист отдела по внеучебной работе и молодежной политике Дальневосточного института управления, г. Хабаровск; Оксана Ходакова Оксана, генеральный директор Интерьер-студии ДЕКО, г. Хабаровск.
Региональные кастинги для участия в полуфинале конкурса продолжаются – впереди еще 12 городов, в которых состоится отбор. Только 100 лучших девушек из России и зарубежья пройдут в полуфинал и будут допущены к интернет-голосованию. В сентябре любой желающий сможет проголосовать за трех понравившихся ему участниц.
В финал пройдут 30 самых успешных и талантливых девушек, но победит только одна. Именно она получит титул «Мисс Офис – 2020» и главный приз – два миллиона рублей. Помимо главного приза в финале конкурса разыгрываются путешествия, гаджеты последних моделей, среди которых Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы, и множество других ценных подарков.
Международный конкурс красоты «Мисс Офис» – это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году. Основная цель – популяризация образа успешной деловой женщины. За десять лет в оргкомитет конкурса пришло более 143 000 заявок от участниц; состоялось 100 кастингов в РФ и за рубежом. Онлайн-трансляцию финала 2019 года посмотрели более 2,5 миллионов человек, сообщили корреспонденту «Дальневосточного капитала» в оргкомитете конкурса.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
- Сразу три офисных красавицы из ДФО отобраны в полуфинал международного конкурса
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